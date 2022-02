L'Ogs in campo per l'uguaglianza di genere

L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS ha approvato il Piano di uguaglianza di genere (Gender equality plan – GEP), un documento programmatico per ridurre concretamente le asimmetrie di genere all’interno dell’Ente. Il Piano sarà presentato l’11 febbraio, alle 17, nel corso dell’incontro pubblico “Donne e Scienza: quando le parole fanno la differenza” organizzato in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

All’incontro, che verrà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube dell’OGS, parteciperanno Paola Del Negro, direttrice generale dell’OGS e Rosy Russo, fondatrice di Parole O_Stili. Introduce Nicola Casagli, presidente dell’OGS.

Il Piano di uguaglianza di genere dell’OGS si sviluppa secondo cinque aree prioritarie per promuovere l’equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, l’equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali, l’uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera, l’integrazione della dimensione di genere nella ricerca e per contrastare la violenza di genere.

Il Piano si pone come un insieme di azioni integrate e rientra nella strategia per rafforzare l’equità di genere nelle organizzazioni europee, diventato oggi un requisito per l’accesso ai finanziamenti del programma Horizon Europe e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Piano sarà presentato proprio l’11 febbraio in occasione della giornata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere l’accesso pieno e paritario alla Scienza per donne e ragazze.

“Il Piano di uguaglianza di genere è uno strumento pensato per favorire questo cambiamento culturale, con la volontà di continuare a costruire un ambiente di lavoro schietto, leale e comunicativo, in cui si percepisca equità di trattamento e assenza di situazioni discriminanti, che trasmetta a tutta la nostra comunità fiducia, senso di appartenenza, condivisione degli obiettivi, e di conseguenza possibilità di crescita per l’intera istituzione” precisa Paola Del Negro, direttrice generale dell’OGS.

“L’attenzione verso il linguaggio di genere e inclusivo è un argomento molto dibattuto in Italia, con connotazioni divisive che non rendono giustizia all’importanza del tema. Non servono fazioni o tifoserie ma una grande capacità di ascolto e di accoglienza che porti al centro le persone e le loro identità proprio attraverso le parole. Proprio partendo dal linguaggio possiamo dare maggior valore al ruolo delle donne” dichiara Rosy Russo, presidente dell’Associazione Parole O_Stili.

“L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS è stato fondato da una donna, l’imperatrice Maria Teresa d’Austria, che istituì a Trieste la Scuola di Astronomia e di Navigazione nel 1753. È stato fra i primi enti pubblici di ricerca italiani ad avere una donna presidente ed attualmente ha un direttore generale donna. È naturale per l’Istituto dedicare una particolare attenzione alle tematiche di parità di genere, con provvedimenti concreti e misurabili, valorizzando appieno le pari opportunità” spiega Nicola Casagli, presidente dell’OGS.

Link per seguire la diretta