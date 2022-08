L'Ornitottero della Scuola Mosaicisti alla caserma Rigel

L’opera a mosaico intitolata Ornitottero, realizzata dagli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli come omaggio a Leonardo da Vinci, ha trovato una nuova e importante collocazione nella caserma del V reggimento Aviazione dell’Esercito Rigel di Casarsa della Delizia.

Ideata nel 2019 in occasione delle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo, la grande installazione, con parti a mosaico, s'ispira alla macchina volante disegnata dal genio rinascimentale. Proprio per questo legame con il cielo e con l’aspirazione dell’uomo di volare, la Scuola Mosaicisti del Friuli ha affidato questa sua opera al V reggimento Aviazione dell’Esercito.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Comandante del V Rigel, colonnello Paolo Cesare Ceccobelli, in occasione di una visita del presidente della scuola Stefano Lovison e del direttore Gian Piero Brovedani. L’opera trova oggi una prestigiosa sistemazione nella sala di rappresentanza e sede espositiva del reggimento.

Leonardo immaginò una apparecchio, l’ornitottero appunto, dove l’uomo posizionato al suo interno muoveva e manovrava grandi ali ispirate a quelle degli uccelli. Elementi chiave di tutto il progetto, le ali permettono il volo e ne diventano il simbolo. Proprio per questo, nell’essenziale riproduzione della macchina leonardesca, le ali sono diventate il centro dell’intervento a mosaico: ampie e arcuate sono state illuminate da tessere che ricostruiscono, come in un ricamo, le eleganti membrane presenti sulle ali delle libellule. L’installazione in legno e alluminio è mobile e le grandi ali si alzano e si abbassano in base allo spostamento della sfera dorata centrale che fa da contrappeso. Nel movimento la superficie delle ali, finemente decorata da linee di smalti colorati, vibra alla luce.

L’installazione musiva della Scuola Mosaicisti del Friuli rappresenta motivo d’orgoglio per il reggimento che può così fregiarsi di un’ulteriore importante collaborazione con un’altra eccellenza del territorio, a consolidamento dello stretto legame tra il V Reggimento Aviazione dell’Esercito Rigel e la regione Friuli Venezia Giulia.