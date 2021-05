L'Udinese sbarca su Weibo e Douyin

Continua la strategia di internazionalizzazione del brand Udinese Calcio anche grazie all’utilizzo dei canali digital. Infatti, dopo aver raggiunto i 15 milioni di followers su tutte le piattaforme social tra Club e giocatori della prima squadra e a pochi giorni dal lancio del profilo ufficiale su Tik Tok, social media del momento tra le ragazze e i ragazzi della GEN Z (i famosi millenials), Udinese Calcio sbarca in Cina aprendo un account ufficiale sui due più popolari social networks nazionali: Weibo e Douyin. Il lancio ufficiale dell’account ha visto partecipare i calciatori Okaka, Arslan e Nuytinck impegnati nel salutare i followers bianconeri residenti in Cina.

Il brand Udinese Calcio è conosciuto in tutto il Mondo grazie all’arrivo a Udine negli ultimi 30 anni di grandi campioni. Pensiamo a Zico e Sanchez su tutti ma anche a Di Natale, giocatore italiano conosciuto in tutti i Continenti, senza dimenticare i bianconeri del presente. Oltre 26 anni consecutivi in Serie A e la partecipazione a Champions League ed Europa League hanno ulteriormente aumentato l’awareness del Club all’estero.

La presenza di Udinese Calcio sulle principali piattaforme digital rappresenta uno straordinario veicolo per la promozione della Dacia Arena e della Regione Friuli Venezia Giulia come destinazioni turistiche, per appassionati di calcio e non, ma, allo stesso tempo, permette anche la creazione di ulteriori opportunità di marketing, comunicazione e business per i partner del Club, spesso attivi in molti Paesi all’estero.

“Negli ultimi anni i social networks e il web sono diventati uno strumento fondamentale per poter essere vicini ai tifosi bianconeri all’estero e come sappiamo, sono moltissimi. Tanti anche di origine friulana, come testimoniato dalla grande risposta al lancio dell’Away Kit dedicato ai Fogolârs Furlans", ha dichiarato Gianluca Pizzamiglio, Marketing Manager di Udinese Calcio. "Per questo abbiamo deciso di incrementare ulteriormente la nostra presenza sulle principali piattaforme social e, dopo il lancio di Tik Tok, oggi annunciamo l’apertura di due account ufficiali dedicati esclusivamente al mercato cinese, di fondamentale importanza strategica per il nostro Club e tutto il calcio italiano. Il tutto nell'ottica di una strategia di espansione globale che comprende anche un sito internet e i social networks in italiano e inglese, un canale YouTube con interviste ai giocatori in più lingue, il Brand Store su Amazon e l'attivazione dell'account Twitch per tutte le attività legate agli eSports, il cui palinsesto è in costante espansione".