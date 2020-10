L'Università di Trieste apre le porte, ma virtualmente

Novemila presenze in due giornate, questo è il numero enorme di futuri studenti che l'Ateneo tradizionalmente richiama nelle sue giornate di Porte Aperte; non certo gestibile in presenza se l'obiettivo primario è la salvaguardia della sicurezza di tutti.



Ci sarebbe piaciuto anche quest'anno poter accogliere i nostri futuri studenti in presenza e scambiarci sguardi, strette di mano, sorrisi. Ma il 2020 è un anno speciale, e la speciale attenzione che è necessario porre quest'anno a garanzia della sicurezza collettiva ha portato l'Università di Trieste a ripensare completamente al proprio evento istituzionale di Porte Aperte per consentire anche quest'anno, agli studenti degli Istituti superiori, di disporre di strumenti adeguati per orientarsi nel migliore dei modi possibili ad una scelta importante per il loro futuro.



Non sarà quindi possibile, come gli anni passati, prendere treni e aerei per venire a toccare con mano l'eccellenza di UniTS, Ateneo ai vertici delle classifiche tra le migliori Università italiane, ma si potrà ugualmente entrare in contatto con i docenti, i ricercatori e gli studenti che offriranno quest'anno la prima edizione live in diretta streaming sul canale youtube di UniTS nelle giornate dal 21 al 23 ottobre 2020.



L'intera comunità accademica di UniTS si è posta infatti l'obiettivo ambizioso di incontrare i suoi futuri studenti nonostante il distanziamento necessario e il 21, 22, 23 Ottobre potrà farsi conoscere e dialogare con loro, i loro insegnanti e le loro famiglie, dalle loro case e dai loro Istituti, in attesa di poterli nuovamente accogliere in presenza guardandosi negli occhi, finalmente vicini.Gli Istituti scolastici hanno aderito numerosi da tutto il Friuli Venezia Giulia, ma anche dal Veneto e da altre Regioni italiane alla riunione informativa che si è tenuta lo scorso 6 Ottobre sulla piattaforma virtuale di MS Teams ed hanno inserito l'evento nella loro programmazione scolastica per il 2020.Il programma delle tre giornate di orientamento prevede una fitta serie di appuntamenti online, a cominciare, dalle ore 9.30 di ciascuna giornata, con il saluto del Magnifico Rettore prof. Roberto Di Lenarda, cui seguiranno brevi interviste a tre ricercatori rappresentativi per ciascuna delle macro-aree scientifico-disciplinari: delle Scienze sociali e umanistiche (prof. Fabio Romanini, prof.ssa Elisa Perego, prof. Francesco Magris), Tecnologico-scientifica (prof. Vanni Lughi, prof.ssa Anna Gregorio, prof. Paolo Gallina) e delle Scienze della vita e della salute (prof.ssa Vanessa Nicolin, prof. Igor Marchetti, prof.ssa Chiara Agostinis).Seguiranno i Webinar dei docenti con la presentazione della ricca offerta formativa di UniTS, i suoi punti di forza, le sue eccellenze, e le molteplici opportunità che può offrire. Gli studenti potranno partecipare in diretta nelle live chat sul canale youtube, per porre domande e chiarire i propri dubbi dialogando con ricercatori e tutors.Per accedere è necessaria la prenotazione sulla landing page dell'evento: www.units.it/porteaperteDalla stessa pagina è possibile scaricare il programma della manifestazione.Una volta effettuata l'iscrizione si otterranno (sulla mail che si indicherà) le informazioni dettagliate e il link di accesso ai webinar e alle live chat in diretta streaming sul canale youtube di UniTS.Nelle tre giornate di Porte Aperte, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sarà attivo anche uno sportello virtuale di Orientamento -UNITS ORIENTA- dove i futuri studenti potranno dialogare con gli attuali studenti di UniTS, e ottenere risposte sulle modalità di accesso ai corsi, sugli esami di ammissione, tasse, alloggi, borse di studio, vivere a Trieste.Programma: