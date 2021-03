L'Università di Trieste garantisce la continuità didattica

Alla luce dell’ordinanza del Presidente della Regione pubblicata ieri sera, giustificata dal serio peggioramento del quadro epidemiologico, da lunedì 8 marzo fino a domenica 21 marzo le attività didattiche frontali di tutte le sedi dell’Università di Trieste si svolgeranno da remoto.

Continueranno a essere svolte in presenza attività di ricerca, laboratori didattici, tirocini, attività didattica del terzo livello (dottorati, master e scuole di specializzazione). In presenza anche la didattica frontale del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, esclusivamente per gli studenti a cui è già stata somministrata la seconda dose di vaccino anti-Covid o guariti dal virus. Rimarranno aperte anche le aule studio e il servizio biblioteche.

“Anche in questa nuova fase della pandemia, la priorità dell’Università di Trieste è garantire la continuità didattica a tutti gli studenti – sottolinea il Rettore Roberto Di Lenarda – i nostri docenti hanno da subito dimostrato grande impegno nell’ideare e mettere in pratica nuove forme di didattica, con ottimi risultati. A loro, e agli studenti che dimostrano serietà e passione anche nella DAD, va il mio incoraggiamento e ringraziamento. Quando i dati epidemiologici lo consentiranno, aspetto tutti nelle nostre aule”.

Da lunedì passeranno in Dad 755 insegnamenti. Nel secondo semestre è prevista l’erogazione da remoto di oltre 15.500 ore di lezione.