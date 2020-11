L'Università di Udine dà il benvenuto ai nuovi dottorandi di ricerca

Mercoledì 18 novembre, l’Università di Udine darà il benvenuto ai nuovi dottorandi di ricerca del 36° ciclo di dottorato. Nell’ambito del PhD Welcome Day, che avrà inizio alle 11, si terrà anche la sesta edizione del PhD Award Uniud, premio nato per valorizzare i migliori talenti che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca e che rientra fra le azioni di implementazioni dei principi della Carta Europea dei Ricercatori.



A causa della pandemia, le cerimonie si svolgeranno online, in diretta sulla pagina Facebook dell’Università di Udine (www.facebook.com/uniud/), nonché sulla pagina Facebook (www.facebook.com/PuntoImpresaUniversitaUdine/) e sul canale YouTube del Punto impresa (https://www.youtube.com/channel/UCzExP5Rg-CjUugY3TepxXgg) dell’Ateneo.



I nuovi dottorandi di ricerca saranno accolti dal rettore, Roberto Pinton, e dal delegato per la ricerca, Alessandro Gasparetto. Seguirà quindi la premiazione delle sei migliori tesi di dottorato discusse nel 2019. Il PhD Award, del valore di 1.500 euro, viene infatti assegnato ai migliori lavori elaborati nelle sei aree di ricerca che caratterizzano i corsi di dottorato attivi all’Università di Udine: economico giuridica, medica, agro-alimentare, umanistica e linguistica, tecnico scientifica.



Per il nuovo anno accademico 2020/21 i corsi di dottorato attivi a Udine sono nove, compresi nelle aree delle scienze sociali e umanistiche, delle scienze fisiche e ingegneria e delle scienze della vita: Alimenti e salute umana; Studi linguistici e letterari; Storia dell’arte, cinema, media audiovisivi e musica; Scienze biomediche e biotecnologiche; Scienze e biotecnologie agrarie; Informatica e Scienze matematiche e fisiche; Ingegneria industriale e dell'informazione; Scienze dell'ingegneria energetica e ambientale; Diritto per l’innovazione nello spazio giuridico europeo.