L'Università di Udine incontra le future matricole

Da martedì 13 a venerdì 16 luglio l’Università di Udine mette a disposizione dei futuri studenti un servizio di supporto, a distanza e in presenza, per le procedure di iscrizione ai test e immatricolazione ai corsi di laurea. L’iniziativa, intitolata L’Università ti incontra, è dedicata in ciascuna giornata ai diversi percorsi formativi afferenti ai poli e sedi dell’Ateneo a Udine, Gorizia e Pordenone. Per prenotare il servizio basta compilare il modulo online pubblicato all’indirizzo https://www.uniud.it/it/landing-astu/uniud-tincontra, dove è disponibile anche il programma dettagliato della manifestazione. Raggiunto il numero massimo di prenotazioni per seguire gli appuntamenti in presenza, sarà possibile registrarsi per seguire comunque l’evento interamente a distanza.



Ai partecipanti saranno illustrate le procedure di immatricolazione e iscrizione ai corsi di proprio interesse indicati attraverso il modulo di prenotazione. Tutor e orientatori saranno a disposizione per colloqui personalizzati. Verranno presentati i servizi offerti agli studenti dall’Università di Udine e dall’Agenzia regionale per il diritto allo studio, e saranno illustrate le modalità di pagamento delle tasse universitarie e le possibili agevolazioni. Sarà inoltre possibile visitare le sedi dei corsi, nei diversi poli. Coloro che aderiranno alla manifestazione in presenza e che fossero interessati a perfezionare l’iscrizione nelle giornate de L’Università ti incontra potranno farlo in loco con il supporto del personale dedicato.



: Lettere; Beni culturali; Scienze e tecniche del turismo culturale; Lingue e letterature straniere; Mediazione culturale; Scienze della formazione primaria. L’appuntamento è a palazzo Antonini, in via Petracco 8 a Udine., nella sede di via Tomadini 30/a a Udine, con i corsi di Economia aziendale ed Economia e commercio; Diritto per le imprese e le istituzioni e Giurisprudenza.. A Gorizia, nel polo di via S. Chiara 1, saranno presentate le modalità di iscrizione ai corsi di laurea in Relazioni pubbliche e Dams – Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo. A Pordenone, in via Prasecco 3/a, le procedure di iscrizione ai corsi in Banca e Finanza, Infermieristica, Scienze e tecnologie multimediali.Venerdì 16 luglio sarà il turno del polo scientifico e medico, in via delle Scienze 206 a Udine con la presentazione delle procedure di iscrizione ai corsi di Informatica; Internet of things, big data, machine learning; Matematica; Medicina e Professioni sanitarie; Scienze motorie; Biotecnologie; Allevamento e salute animale; Scienza e cultura del cibo; Scienze agrarie; Scienze e tecnologie alimentari; Scienze per l’ambiente e la natura; Viticoltura ed enologia; Ingegneria civile e ambientale; Ingegneria elettronica; Ingegneria gestionale; Ingegneria industriale per la sostenibilità ambientale; Ingegneria meccanica; Scienze dell’architettura e Tecniche dell’edilizia e del territorio.