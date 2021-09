L'Università di Udine riparte in presenza

"L’avvio delle lezioni è quest’anno ancor più emozionante. Si tratta di un traguardo importante che segna il recupero del valore delle relazioni, del confronto e del dialogo tra tutte le componenti della comunità accademica. Lezioni, esami e lauree saranno in presenza, nel rispetto delle regole di sicurezza. Registrazioni, materiale didattico online e servizi di supporto alla didattica saranno ulteriormente potenziati per tutelare gli studenti che non potranno essere presenti in aula". Questo il messaggio che oggi il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, ha voluto indirizzare a tutti gli studenti dell’Ateneo friulano, accogliendo personalmente in maniera simbolica gli studenti dei corsi di Giurisprudenza e Diritto per le imprese e le istituzioni, presso il polo economico-giuridico.

Le attività didattiche quest’anno potranno essere programmate in presenza, in seguito al decreto-legge 111/21, che introduce l’obbligo della Certificazione verde (Green Pass) per l’accesso alle sedi universitarie. "La didattica frontale, opportunamente integrata e supportata anche da contenuti e servizi offerti in remoto – ha ricordato il rettore -, consentirà di migliorare ulteriormente i processi di apprendimento e favorirà lo sviluppo di vere e proprie comunità di pratica, in cui si possano condividere competenze disciplinari e professionali specifiche. Inoltre, la ripresa delle attività in presenza potrà ridurre le situazioni di malessere socio-emotivo, che si sono verificate durante la fase più critica dell’emergenza sanitaria".

Registrazioni, materiale didattico e tutorato. Il ritorno alle lezioni in presenza è un passaggio complesso, anche a causa dell’emergenza in atto. Per questo motivo l’Università di Udine offrirà agli studenti anche le registrazioni delle lezioni, rese disponibili nei gruppi Teams dedicati ai singoli insegnamenti.

Le registrazioni vanno considerate uno strumento integrativo e non sostitutivo della didattica in presenza, fatte salve ovviamente le esigenze peculiari di studentesse e studenti con certificazioni ex L.104/92 e 170/2010 e ferme restando le modalità di erogazione dei corsi già offerti in modalità blended.

A integrazione delle registrazioni, i docenti potranno rendere disponibili materiali didattici di supporto e favoriranno l’approfondimento didattico e l’interazione con gli studenti attraverso il ricevimento periodico – individuale e di gruppo – online. Sarà inoltre potenziato il servizio di tutorato, dedicando specifica attenzione a coloro che non potranno frequentare le lezioni.

Per avere a disposizione questi materiali e, nel caso in cui il quadro emergenziale dovesse aggravarsi, per essere pronti al passaggio alla didattica a distanza, è necessario che tutti si iscrivano ai gruppi Teams attraverso l’apposita sezione del sito web di Ateneo.

Le attività in presenza. Oltre al possesso della Certificazione verde, sarà ancora necessaria la prenotazione del posto attraverso la app Easy Uniud (Android e iOS), l’utilizzo della mascherina in tutti i luoghi chiusi e il rispetto delle regole previste dal protocollo di sicurezza.

Anche gli esami di profitto e le sessioni di laurea dell’anno accademico 2021/22 si svolgeranno in presenza. La possibilità di sostenere gli esami a distanza verrà garantita in ogni caso agli studenti in mobilità all’estero autorizzata dall’Ateneo e a quelli che per gravi e comprovate esigenze non potranno raggiungere le nostre sedi.

Per le informazioni di dettaglio gli studenti sono invitati a consultare le pagine web dei rispettivi corsi di studio, il portale dedicato alla didattica accessibile dalla homepage di ateneo e le linee guida che verranno presto emanate. Con riferimento agli studenti UE, il Green Pass - EU digital COVID certificate rilasciato dai singoli stati ha validità anche in Italia, mentre gli studenti non UE devono dotarsi della documentazione per loro disponibile e provvedere ai tamponi e alle quarantene come richiesto dalle norme internazionali e italiane.

CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. Combattere le discriminazioni. Principi e regole per una società inclusiva è il titolo del primo volumetto della collana di libri in formato tascabile Diversa-Mente, ideata e prodotta dall’Università di Udine per diffondere i valori di inclusività a cui l’Ateneo si ispira. Scelto per essere l’omaggio di benvenuto per tutte le matricole dell’Università di Udine, verrà distribuito ai nuovi iscritti nel momento della consegna delle smart card. L’iniziativa è stata pensata dal progetto “Uniud Inclusiva” portato avanti dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG) dell’Ateneo, le cui azioni sono mirate a contribuire a diffondere la cultura del rispetto e delle pari opportunità, contro ogni discriminazione e violenza.

"Questa nuova collana di libri di formato tascabile è nata su iniziativa del nostro Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e in collaborazione con la Forum editrice. L’obiettivo – spiega il rettore Pinton – è diffondere i valori fondamentali a cui la nostra Università si ispira: la lotta alle discriminazioni, le pari opportunità e l’inclusione. La Costituzione italiana all’art. 3 sancisce il principio di eguaglianza e su questo dobbiamo costruire la nostra azione quotidiana, tramite la scienza e la conoscenza che contribuiscono a liberarci da pregiudizi e ignoranza. Un concetto che è anche lo slogan del nostro Ateneo".

La scelta di donare il primo volume della collana Diversa-Mente come omaggio di benvenuto alle matricole "vuole essere – spiega il rettore - un segno tangibile dell’impegno dell’Ateneo sul fronte della formazione interdisciplinare e delle soft skills".

"La collana Diversa-Mente – dice Valeria Filì, delegata del rettore per le pari opportunità e presidente del CUG - si propone con un taglio interdisciplinare ed è diretta a fornire, in primis alla comunità studentesca, informazioni, idee e prospettive utili per comprendere e decifrare un mondo sempre più complesso e in trasformazione, in una prospettiva aperta alle diversità. L’attenzione alle diversità – aggiunge Filì - emerge anche dal fatto che questi volumi saranno disponibili oltre che in cartaceo, anche in pdf liberamente scaricabile dal sito della Forum e in versione audiolibro, dandosi così anticipata l’attuazione all’European Accessibility Act".

Il comitato scientifico della collana coinvolge tutti i dipartimenti dell’Ateneo, essendo composto da professori e professoresse di discipline diverse. Oltre alla stessa Filì, ne fanno parte: Francesco Bilotta, Luca Chittaro, Christina Conti, Claudia Di Sciacca, Maria Cristina Nicoli, Laura Pagani, Alvisa Palese e Francesco Pitassio.

Il primo volume Combattere le discriminazioni. Principi e regole per una società inclusiva, scritto da Francesco Bilotta e Anna Zilli, "si propone di diffondere in modo semplice e accessibile per tutti le nozioni base del diritto antidiscriminatorio – spiegano gli autori -, in modo da aumentare la consapevolezza di ciascuno su questi fenomeni, purtroppo ancora molto presenti, e da combattere in modo efficace. Mutuando le parole di Stefano Rodotà: bisogna avere il coraggio dei diritti e ricordarsi che anche se non ne siamo vittime, la nostra tolleranza verso le discriminazioni contribuisce a legittimarle".