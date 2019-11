La 'Donna assassinata' di Giuseppe Zigaina a Casa Cavazzini

Per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne (25 novembre), l'Associazione ZerosuTre ed il Comune di Udine presentano, presso Casa Cavazzini, il ciclo di opere di Giuseppe Zigaina sul tema della “Donna assassinata”. La mostra “Tolleranza Zero: Disegni di Giuseppe Zigaina”, allestita con il sostegno dell'Assessorato alle Pari Opportunità e quello alla Cultura del Comune di Udine, sarà inaugurata giovedì 21 novembre 2019 alle ore 18.



I fogli conservati nelle raccolte museali – per donazione di Bianca Marini Solari (1995) – risalgono tutti ai primi anni Sessanta quando Zigaina comincia a riflettere sui temi drammatici della violenza, ponendo la figura femminile al centro della propria investigazione.



Dopo aver allestito una mostra personale alla Biennale di Venezia nel 1960, Zigaina sviluppa un linguaggio espressivo che si arricchisce di umori informali e gestuali, abbandonando progressivamente l’alfabeto neorealista. Tale rinnovamento matura nella sua pittura – in particolare nella serie delle Ceppaie – ma tocca gli esiti più interessanti nel disegno e, dopo il 1965, nell’incisione. Animali vivisezionati, dormitori, e appunto donne assassinate propongono una riflessione cruda, quasi da taglio giornalistico, sul dolore e la sofferenza di una realtà che non può più essere ritratta solo nei suoi aspetti positivi, ma attende l’urlo silenzioso di una denuncia che è intimamente connessa allo sguardo soggettivo e individuale dell’artista sul mondo.



L'Associazione ZerosuTre si occupa di sostenere le donne vittime di violenza e diffondere la cultura delle pari opportunità. A tal fine, anche attraverso l'Arte è possibile veicolare importanti messaggi sul tema. Le opere realizzate, all'inizio degli anni Sessanta, dal Maestro Zigaina sul tema della “Donna assassinata”, sicuramente contribuiscono a coinvolgere la cittadinanza sul terribile fenomeno del femminicidio per il tramite della sensibilità di un grande artista friulano.



L’esposizione sarà visitabile dal 21 novembre al 1° dicembre 2019, dalle 10.00 alle 18.00, da martedì a domenica. Inoltre, l'Associazione promuove anche due significativi momenti di riflessione sulle conseguenze psicologiche che subiscono le vittime di violenza e su come le immagini artistiche possano essere veicolo di contrasto al fenomeno della violenza: il 23 novembre, alle ore 16.00, in Sala Ajace, la dottoressa Emilia Agrimi presenterà “Barbablù esiste ancora? Profilo dell’uomo violento e conseguenze psicopatologiche”; il 27 novembre, alle 17.30, sempre in Sala Ajace, Maria Masau Dan e Isabella Reale proporranno un evento dal titolo “L’arte e la violenza sulle donne. Una narrazione per immagini”.