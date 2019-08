La 'diagonale' fa tappa a Pordenone e il sindaco Ciriani corre per beneficenza

La "diagonale" fa tappa a Pordenone. La corsa non competitiva nata nel 2017 è una viaggio che 11 runner dilettanti stanno facendo in forma di staffetta. La partenza è avvenuta il 18 agosto, in Sicilia, da Marsala.



I corridori risaliranno tutta l’Italia per arrivare a Genova il 31 agosto, toccando tutte le regioni d'Italia senza fermarsi mai: in totale 1.800 chilometri. Ma gli undici protagonisti ne percorreranno solo 1.200, gli altri sono affidati a runner volontari, che metteranno a disposizione le loro gambe per un pezzetto di percorso. Lo scopo, oltre a quello di divertirsi, è anche raccoglier offerte sul percorso. Soldi che andranno tutti in beneficenza. Il 27 agosto la manifestatone arriverà a Pordenone, estremo punto ad est della sfida. E a raccogliere il testimone ci sarà anche il sindaco Alessandro Ciriani, pronto ad affrontare di corsa un pezzo di strada.



“Devo dire grazie all’impegno di Francesco Bressan che è riuscito a deviare il programma per far rientrare Pordenone nel percorso – spiega il primo cittadino su Facebook -. Insieme a lui, per il tratto pordenonese, correrò anch'io. Lo devo (forse lo maledirò dato che correremo con un caldo fotonico) ad Andrea Buzzai, caro amico e instancabile organizzatore di eventi. Se sopravvivo, ve lo faccio sapere!”