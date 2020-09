La bandiera del Friuli torna nelle edicole

A grande richiesta la bandiera del Friuli ritorna nelle edicole. Da venerdì 4 settembre sarà distribuita in allegato al settimanale Il Friuli. Il simbolo della nostra comunità vive un'ampia riscoperta da parte soprattutto delle nuove generazioni, che molto spesso si fanno ritrarre assieme al vessillo in località esotiche durante i loro viaggi per turismo, studio e lavoro, postando poi la foto sui social network.

E proprio per sostenere questa splendida ‘moda’, la promozione di settembre prevede anche un premio per i lettori: chi invierà alla nostra redazione (mail: redazione@ilfriuli.it) una fotografia assieme alla bandiera, da soli o in gruppo, riceverà un abbonamento gratuito online del giornale per tre mesi.

Con la bandiera del Friuli, quindi, appuntamento in edicola dal 4 settembre, a un prezzo simbolico e fino a esaurimento scorte.