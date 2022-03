La Bassa friulana celebra la Festa della Patria del Friuli

Anche la Bassa si prepara a festeggiare la Festa della Patria del Friuli, con tutta una serie di iniziative promosse dai Comuni di Carlino, Gonars, Muzzana del Turgnano, Porpetto, Precenicco e San Giorgio di Nogaro, attraverso lo Sportello associato per la lingua friulana e realizzate anche grazie al finanziamento dell’ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana.



Si parte venerdì 1° aprile, alle ore 21.00, nella sala conferenze della biblioteca Villa Dora di San Giorgio di Nogaro, con lo spettacolo teatrale “La famee Addams. Magjie dal frico”, che vedrà in scena la compagnia teatrale di Ragogna, con la regia di Luca Ferri.



Mercoledì 6 aprile, alle ore 20.45, presso la Casa Gandin di Gonars (dietro al municipio), verrà presentato il giallo “Il sentiero tra i gelsi” di Bruno Dal Ben, in collaborazione con le associazioni Stradalta e Fauglis.



, alle ore 18.00, nella sala parrocchiale disarà possibile scoprire alcuni, grazie alla ricerca “”, curata dae presentata dallo storico. La serata sarà allietata dalle note dell’associazione Sunraulis, con musiche tratte dalla cantata “Cussì sul scurî de dì di Tomuç”., alle ore 17.30, la sala parrocchiale disi tramuterà in un cinema per la proiezione di “”, sull’avventuroso viaggio di Cocco, un motociclista di 74 anni, alla presenza del regista, in collaborazione con la cooperativa Informazione Friulana.Le iniziative proseguiranno poi nel corso dell’anno, con un, con la rappresentazione teatraledi e con(4 maggio), e con un laboratorio artistico e letterario a cura di, rivolto ai ragazzi diTutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno nel rispetto delle norme sanitarie.