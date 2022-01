Al museo per la Befana: all'Immaginario Scientifico di Trieste, al Magazzino 26 del Porto Vecchio, il 4, 5 e 6 gennaio gli spazi museali saranno animati da brevi interventi di animazione a tema, adatti a tutti, che arricchiranno l’esperienza di visita. Gli interventi si ripeteranno alle ore 11.30 alle 15.00 e alle 16.30.



Martedì 4 gennaio protagoniste saranno le candele che con la loro luce calda e tremolante rallegrano le feste. Conosciamole meglio con esperimenti... illuminanti.



Il 5 gennaio è il momento di iniziare a chiedersi cosa ci sarà nella calza della Befana: carbone, carbonio o carbonella? E se la Befana distratta ci mettesse... diamanti? Un viaggio nella chimica dai fossili del passato ai materiali del futuro.



Ma la Befana arriva a razzo o a catapulta? Il 6 gennaio la aiuteremo a volare, con un pizzico di scienza e tanta creatività. In più, fino al 9 gennaio sarà presente in museo la postazione interattiva “Coding per le feste”, per animare virtualmente lo spazio intorno a noi con immagini e suoni delle feste, attraverso la tecnologia del video sensing.



Per accedere al museo è consigliata la prenotazione: www.immaginarioscientifico.it. Si ricorda l'obbligo di Green Pass per i visitatori a partire dai 12 anni compiuti.