La Befana chiuderà il Mercatino di Natale a Udine

Il Mercatino di Natale allestito in piazza San Giacomo, a Udine, dalla Confartigianato provinciale si prepara al rush finale. Il 5 e 6 gennaio saranno gli ultimi giorni a disposizione per chi volesse acquistare i prodotti esposti in piazza da diverse botteghe artigiane del Friuli Venezia Giulia e contestualmente prender parte agli eventi conclusivi del ricco cartellone che ha affiancato il mercatino tutte le festività natalizie.

Domani pomeriggio alle 16 sarà il coro Spirituale ensemble si esibirà in canti gospel, mentre lunedì, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, in piazza arriverà la befana, a cavallo della sua scopa, carica di caramelle e dolcetti per i più piccoli.