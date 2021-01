La Befana fa tappa a Gemona

La Befana si è organizzata e passerà a Gemona. La Commissione Pari Opportunità del Comune, la Pro Loco Pro Glemona, il Comitato Borgate Centro Storico Gemona e gli Amici della biblioteca di Gemona del Friuli hanno unito le forze e le idee per predisporre un bel programma di visita-



Mercoledì 6 Gennaio, alle 16:30, “Tante magiche storie sulla scia di una scopa…per bambini e non, che sognano di volare”.

Per partecipare bisogna prenotare inviando una mail entro le ore 15:00 del 6 gennaio 2021 a: amicidellabibliotecadigemona@gmail.com

Riceverete il link per accedere all'incontro su Google Meet A cura del gruppo “Amici della Biblioteca di Gemona”



Sarà riproposta e rivisitata la tradizione della Befana del Vigile.

Raccolta di materiale per le scuole di Gemona venerdì 8 e sabato 9 gennaio presso Pro Glemona in Via Bini 7. Domenica 10 gennaio nella Loggia del Municipio, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 raccolta di materiale, di cancelleria e cartoleria (carta, colori, ecc.) e giochi didattici.

A cura della Pro Glemona, Comitato delle Borgate del Centro Storico e Commissione Pari Opportunità del Comune di Gemona.