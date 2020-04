La bellezza pulita del Friuli

Francesca di Lenardo ha realizzato il suo ‘Insìum’, il suo sogno, in friulano antico, lingua delle sue radici. L’ideatrice e fondatrice del brand è nata, infatti, a Trieste da una famiglia di produttori di vino. Cresciuta, quindi, col culto del green, del rispetto della natura e di un’imprenditoria sostenibile.

A 18 anni di Lenardo si è trasferita a Milano, dove è rimasta per vent’anni, lavorando per grandi aziende di comunicazione e collaborando con personaggi del calibro di George Clooney. Sposata con un manager altrettanto impegnato, dopo la nascita di due figli e l’impossibilità di continuare a dividersi tra Milano e Londra, ha deciso di cambiare vita e di ritornare con la famiglia in Friuli.

“Nel 2016 ho fondato questa azienda dall’anima green, sviluppando un progetto di skincare innovativo, formule clean senza coloranti, petrolati, siliconi e conservanti. Tutti i prodotti sono certificati vegani e cruelty free dalla Peta e sono liberi da sostanze irritanti, sensibillizzanti o dannose per la pelle e l’ambiente. Inoltre, sono vegan, ossia senza proteine del latte e cera d’api. La formulazione è più difficile, ma dà più soddisfazioni. E’ una questione etica ed estetica”.



La linea ‘Insium’ è anti-age grazie a ingredienti biotecnologici scientificamente avanzati e a principi attivi che agiscono sia sulla prevenzione, sia sull’attenuazione dei segni dell’età già visibili. “La beauty routine – conclude di Lenardo - diventa un’esperienza sensoriale che coinvolge olfatto, tatto e vista. Un unico prodotto può essere usato per tutto il viso, contorno occhi compreso”.‘Insìum’ si può trovare a Udine, da “Arte e profumo’ in via Mercatovecchio, in oltre cento profumerie di nicchia in Italia e all’estero e nelle spa di lusso degli hotel Baglioni e il Resort Baglioni alle Maldive. Il brand ha vinto il prestigioso Uk – 2019 Fashion & Lifestyle Awards, che ha riconosciuto ‘Insìum’ come Most Advanced Vegan skincare Brand.