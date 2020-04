La bici? Sarà il mezzo della 'fase due'

L’avvio della fase due dell’emergenza Covid-19 deve essere occasione per incentivare forme di spostamento diverso. E’ quanto sostiene l’associazione Abicitudine che fa parte della Fiab, Federazione italiana ambiente e bicicletta. Secondo il presidente Paolo Attanasio è prevedibile che, per sentirsi più sicure, le persone preferiscano utilizzare il mezzo proprio piuttosto che il trasporto pubblico.

"La cosa diventa sempre più improcrastinabile", continua Attanasio, "e, sia in città sia nella cintura udinese, la bicicletta potrebbe essere il mezzo maggiormente utilizzato per gli spostamenti grazie alla revisione delle infrastrutture a costo zero. In altre località europee si stanno creando nuovi spazi per la mobilità di emergenza. Non sono altro che corsie ciclabili sulle carreggiate, con sistemi poco costosi come linee nuove di mezzeria e birilli dissuasori. Per il trasporto di merce nei negozi del centro cittadino si stanno organizzando sistemi come la cargo bike a pedalata assistita".

Abicitudine sta valutando proposte da presentare all’amministrazione comunale come l’individuazione di traiettorie di due/tre chilometri a piedi e fino a 10 chilometri in bicicletta. Per i pendolari propone la possibilità che sia gratuito il trasporto sul treno del mezzo a due ruote e s'incentivi chi utilizza la bici per andare a lavoro. "In questo frangente" conclude Attanasio "può essere pensato un nuovo equilibrio che consenta di fare un salto di qualità per il futuro".