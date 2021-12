La biodiversità in un gioco da tavolo

Parte con questa settimana la raccolta fondi online per Equilibrium, il primo gioco da tavolo che permette di scoprire la biodiversità della regione, esplorandone ambienti e specie animali e vegetali. Il progetto è di Kaleidoscienza, giovane associazione culturale udinese che da più di dieci anni si occupa di divulgazione scientifica attraverso strumenti formativi non tradizionali. Equilibrium nasce come un modo divertente per scoprire la biodiversità, gli equilibri che regolano la natura e come le attività dell'essere umano possano mettere a rischio gli ecosistemi naturali. L’obiettivo è creare consapevolezza ed aumentare il rispetto verso l’ambiente che ci circonda.

“L’idea nasce nel 2020 – afferma Giada Rossi, presidente di Kaleidoscienza - volevamo trovare un modo creativo e divertente per far comprendere a bambini e bambine gli equilibri delicati che regolano la biodiversità. Questo tema è stato sin dall’inizio molto caro alla nostra associazione, tanto da aver avviato il progetto DiverSimili, ormai giunto alla quarta edizione. È proprio all’interno di tale iniziativa che il gioco da tavolo – poi battezzato Equilibrium - ha trovato il suo ambiente di sviluppo”.

Nel corso del 2020 e del 2021, l’associazione ha fatto provare Equilibrium a 10 classi e 160 bambini e bambine, ottenendo sin da subito moltissimi riscontri positivi sia da parte degli insegnanti che dai piccoli giocatori. Da quel momento, è arrivata la richiesta di poter lasciare il gioco alle classi, dunque la necessità per Kaleidoscienza di aumentarne la produzione. Ecco, dunque, l'idea di lanciare un crowdfunding, partito con l’inizio di questa settimana, al fine di sostenere le spese necessarie, come costi di progettazione, di game design e prototipazione.

“Vorremmo dare la possibilità a molti bambini e bambine di giocare con la biodiversità, - continua la presidente Giada Rossi – per questo abbiamo optato per una doppia scelta: il gioco potrà venir acquistato per sé o donato ad una scuola a piacimento. Ci auguriamo che, attraverso Equilibrium, chi vive qui avrà l’occasione di guardare la nostra terra con altri occhi, mentre chi abita nel resto d’Italia potrà scoprire una regione diversa e affascinante”.

A testimonianza della ricchezza naturale del Friuli Venezia Giulia, sono 5 gli ambienti proposti nel gioco - montagna, collina, pianura, carso, laguna - e 6 le specie per ciascun ambiente, tra cui vegetali, erbivori, insettivori, granivori e carnivori. Equilibrium è basato sul lancio di dadi e sull’utilizzo di carte, l’obiettivo per ogni giocatore è gestire le proprie risorse e capire qual è il momento giusto per far aumentare di numero gli individui della propria specie. Si può giocare da 2 a 4 persone per ciascun ambiente, il gioco è adatto dai 6 anni in su.

Per coloro che sosterranno l’iniziativa, Kaleidoscienza ha previsto diverse ricompense in relazione alla cifra offerta: dal “Kaleido-kit” per esperimenti scientifici a misura di bambino, ad un buono valido per le escursioni regionali di Wilde Routes.

Il progetto ha il sostegno dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e il supporto di Civibank, ed è stato realizzato in collaborazione con Play Res, associazione culturale di Modena per la promozione, divulgazione e ricerca sul gioco e la teoria dei giochi.

Sostenere Equilibrium è semplice, basta collegarsi e seguire le istruzioni della piattaforma di crowdfunding Idea Ginger a questo link