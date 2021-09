La Birba, rientro in classe con lo shopping 'green'

Con la prima campanella, si pone per tutte le famiglie la necessità di farsi trovare pronti con il corredo scolastico. Acquisti spesso impegnativi, specie per chi, come i nostri bimbi, può sfruttare poco i capi.

Per uno shopping etico, ecologico ed economico, anche a Udine si può scegliere il negozio La Birba, in via Castellana 16, che offre usato di qualità a prezzi concorrenziali.

“I vantaggi di questa scelta – spiega Katja, la titolare del punto vendita – sono per chi compra, ma anche per chi vende. Chi acquista, infatti, ha la possibilità di cambiare l'articolo e di scegliere tra un grande assortimento di capi delle migliori firme, come Moncler, Burberry, Ralph Lauren, Dou Dou, Stone Island, K-Way, Napapijri o Woolrich. Per l’abbigliamento, il prezzo è scontato del 70% rispetto al nuovo, mentre per attrezzature e giochi il prezzo è del 50%. C’è la possibilità di prenotare ogni articolo sul nostro sito sempre aggiornato con novità e offerte in corso. Online è possibile cercare articoli per marca, genere (maschio/femmina), taglia, ordine di arrivo e condizioni”.

“Il fornitore rimane proprietario degli oggetti lasciati in conto vendita per tutta la durata dell'esposizione (fino a sei mesi)”, spiega ancora la titolare. “La valutazione viene fatta in base al valore attuale dell'articolo. La vendita è veloce, grazie alla grande visibilità del nostro sito con vendita online. Si possono monitorare le vendite in autonomia grazie alla password personalizzata. Il pagamento dell'importo maturato è disponibile già da una settimana dopo la vendita”.

“Se scegli un oggetto firmato La Birba il tuo acquisto sarà etico ed ecologico, perché preferisci il riuso al consumismo. Sarà sano, perché i capi già lavati perdono gran parte dei componenti chimici dannosi alla salute. Economico, perché consente un risparmio fino al 70% rispetto al nuovo. Di qualità perché da noi trovi solo capi firmati, lavati e stirati, attrezzature e giochi in perfette condizioni”.

“Essere green, per noi, significa ridurre i consumi di materie prime necessarie alla produzione di articoli nuovi; riusare oggetti che qualche altro bimbo non usa più; riciclare, ovvero rimettere in circolo articoli ancora in ottimo stato e, infine, risparmiare perché su ogni capo di abbigliamento il costo è almeno del 70% inferiore rispetto al nuovo mentre su attrezzature e giochi è almeno del 50% rispetto al nuovo.