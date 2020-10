Corso gratuito per proprietari di cani, a Pordenone, dal titolo 'La buona alimentazione del cane', sabato 31 ottobre alle 14.30 in Lago della Burida.

Il corso fa parte di un ciclo di incontri gratuiti per proprietari di cani organizzato dal Comune di Pordenone con la collaborazione di professionisti e associazioni, in programma tutti i sabati a partire dal 10 ottobre fino al 12 dicembre presso l'area verde del lago della Burida.



È possibile partecipare assieme al proprio cane, che deve essere in regola con le vaccinazioni, ma può partecipare anche chi non è proprietario di un cane.

È possibile partecipare all'intero ciclo di lezioni o a singoli incontri.

Per iscriversi telefonare al numero 0434 1770458 dal lunedì al venerdì ore 9-12 opprue scrivere a prolocopordenone@alice.it.



Chi non si è iscritto per tempo, può comunque presentarsi direttamente all'incontro (con un po' di anticipo), portando con sé carta di identità, codice fiscale e, se partecipa con il proprio animale, anche il libretto sanitario del cane, che deve essere in regola con le vaccinazioni.



Per informazioni contattare la segreteria organizzativa: Comune di Pordenone – Ufficio Tutela Animali – Corso Vittorio Emanuele II, 64 – Telefono 0434-392603 o 0434-392615, email tutela.animali@comune.pordenone.it.