La buona comunicazione, incontro al Circolo Nuovi orizzonti

Dall’uso improprio dei social network alle relazioni sociali più strette, fino ai più intimi rapporti familiari e affettivi, dalla comunicazione cosiddetta “di genere” alla necessità di trattare argomenti difficili con i più piccoli. Come e quali parole usare? Quanto la scelta di determinate parole può incidere sul buon esito di una relazione dal vivo e di una interazione online?

Questo ed altri temi, come quello del trattamento psicoterapeutico attraverso la parola, verranno affrontati in un articolato incontro - convegno con relatori esperti organizzato dall’associazione Espressione Est, Sabato 26 settembre 2020 presso il Circolo Nuovi Orizzonti (via Brescia 3 Rizzi Udine) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

L’ingresso è gratuito e obbligatoria la prenotazione: contattare il numero +39 347 8737763 o scrivere a info@espressione-est.com

I temi che verranno trattati, con la moderazione di Carla Di Bert, progettista sociale, docente e tutor, sono i seguenti. Anna Maria Carbone, docente di Comunicazione non violenta, tratterà appunto La comunicazione non violenta, spiegando le tecniche utili a ristrutturare il modo in cui ci si esprime e si ascoltano gli altri e mostrando come evitare inutili e dolorosi conflitti. Come imparare a parlare senza valutare e giudicare gli altri, fornendo una alternativa valida alla reazione di attacco o fuga di fronte ad una difficoltà relazionale, liberando da abitudini e condizionamenti inconsapevoli. Oggi sono così felice che non posto nulla è il titolo dell’intervento di Marco Spadaccini, docente di Scienze Umane dell’Associazione di Promozione Sociale “Progetto comunicare” di Udine, dove il relatore mira a far conoscere i rischi dell’uso improprio dei social network, che hanno quasi sostituito in certi casi la realtà. Tiziana Bravi, psicoterapeuta, mediatrice familiare e coordinatrice dell’Associazione di nidi familiari “Le Casette” tratterà Le parole difficili, approfondimento in cui porterà alcuni degli esempi di trattazione di situazioni dolorose o delicate da condividere con minorenni e bambini: temi quali morte, malattia o separazione necessitano di forme di dialogo che possano favorire e incoraggiare il bambino a esprimere la propria sofferenza. Gen(de)reazione: la comunicazione di genere nel terzo millennio vede come protagonisti due relatori, uno per genere, Pasquale Fiorente e Sara Mirone, entrambi psicoterapeuti presso “L’istrice A. P. S.”. un incontro che analizzerà il modo di comunicare la parità di genere oggi. Giusy Guarino e Benedetta Bozza, psicoterapeute di “Athena: Città della Psicologia” Cooperativa di Impresa Sociale intervengono su Le parole che toccano, dove la scelta delle parole non è mera comunicazione di pensieri e oggetti ma anche di sentimenti e sensazioni, un linguaggio incarnato che musica le parole al corpo. Infine la sociologa Kirtsen Maria Duesberg nel suo intervento Da vicino nessuno è normale, affronta l’esperienza di persone che hanno vissuto disagi o disturbi psichici e che sono in cura presso i servizi per la salute mentale. Uno sguardo su quanto sia importante per tutti poter vivere con meno timori le proprie fragilità e rivalutarle, creando una comunità più aperta e solidale.