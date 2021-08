La Carovana dei Ghiacciai di Legambiente sul Canin

Il 30 e il 31 agosto la seconda edizione di Carovana dei Ghiacciai, la campagna promossa da Legambiente con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e con partner Sammontana e partner sostenitore FRoSTA, farà tappa in Friuli Venezia Giulia per monitorare lo stato di salute del Ghiacciaio Canin.

Obiettivo della campagna è quello di accendere i riflettori sui ghiacciai della Penisola minacciati sempre più dalla crisi climatica, per questo nel corso di questo viaggio monitorerà 13 ghiacciai alpini e il glacionevato del Calderone, in Abruzzo. In questi due giorni di tappa in Fvg, oltre ai monitoraggi ad alta quota, non mancheranno escursioni e momenti culturali. A seguire e in allegato il programma completo.

Carovana dei ghiacciai è stata inserita nella piattaforma All4Climate – Italy che raccoglie tutti gli eventi dedicati alla lotta contro i cambiamenti climatici che si svolgeranno quest’anno in vista della COP26 di Glasgow.

Lunedì 30 agosto inizieremo la tappa con l’escursione al ghiacciaio del Canin con ritrovo al rifugio Gilberti alle 9:30 e partenza per arrivare presso i resti del ghiacciaio. Qui si svolgerà la consueta osservazione delle morfologie glaciali con la partecipazione degli esperti Renato R. Colucci e Marco Giardino del Comitato Glaciologico Italiano. Alle ore 13 sarà il momento del nostro consueto “Saluto al Ghiacciaio” , un momento dedicato al silenzioso e prezioso lavoro che svolgono i ghiacciai con riflessioni, poesie e musica ai piedi dei resti del ghiacciaio del Canin.

Alle 16 infine daremo vita a un Flash mob presso la base della ex pista slalom a Sella Nevea, per un turismo invernale più sostenibile e coerente con le misure di adattamento ai cambiamenti climatici.

Martedì 31, alle 10.30, ci sarà la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio del ghiacciaio del Canin, presso la sede di Legambiente FVG in Via brigata Re 29 a Udine.