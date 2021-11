La casa di Giovanni da Udine ritorna a splendere

Pittore, decoratore, restauratore, architetto. Tutto questo è stato Giovanni da Udine, artista dal talento innegabile che ha segnato l’arte cinquecentesca. Nato nel 1487, nel 1514 entrò a bottega dal già celebre Raffaello, con cui lavorò nella Loggia di Psiche alla Farnesina e nelle Logge vaticane. Giovanni Ricamatore, o meglio, Giovanni da Udine “Furlano”, come si firmò all’interno della Domus Aurea, con la sua abilità si conquistò la stima di committenti e colleghi, tra i quali Michelangelo e Papa Clemente VII, oltre a cospicui introiti. Intorno al 1530 l’artista decise però di abbandonare Roma che gli aveva garantito fama e onori e rientrare nella sua città natale con il proposito di “non toccar più pennelli”.



RITORNO IN FRIULI - Preceduto dalla fama conquistata, una volta in Friuli non poté però godersi il meritato riposo e realizzò la decorazione di due camerini in Palazzo Grimani a Venezia, un lungo fregio a stucco e ad affresco nel castello di Spilimbergo e la monumentale scalinata a doppia rampa del castello nel capoluogo friulano. Risale a questo periodo anche un altro cambiamento nella vita di Giovanni da Udine: nel 1534 presentò domanda per il restauro “radicale” di un immobile acquistato dalla famiglia Amasei. L’abitazione, collocata storicamente tra la terza e la quarta cinta muraria della città, oggi si affaccia su via Gemona. Giovanni da Udine ne fece la sua bottega e la dimora della sua famiglia, a cominciare dalla moglie, Costanza de Beccariis, sposata l’anno seguente.



INGIURIE DEL TEMPO

TESORI RITROVATI

- Col tempo, gli interni dell’edificio subirono molti cambiamenti, mentre sulla facciata ovest sono rimaste visibili le decorazioni rinascimentali: nelle riquadrature a stucco sono racchiuse pitture policrome a finto marmo, dipinte ad affresco su due livelli; al centro si trovano due finte finestre centinate; in un riquadro centrale spicca un disco ad altorilievo in stucco con la raffigurazione della Madonna con Bambino. Ovviamente la facciata ha subito le ingiurie del tempo e dell’inquinamento e ha perso parte del suo originale splendore. “Davanti alle condizioni della facciata gli attuali proprietari dell’edificio hanno deciso di operare un intervento di restauro consistente per restituire alla città la bellezza dell’opera di Giovanni da Udine – spiega, l’architetto che coordina i lavori assieme al collega-. L’intervento ammonta a circa 40.000 euro ed è apparso subito molto complicato anche dal punto di vista tecnico. Per questo i proprietari si sono rivolti a professionisti d’eccellenza che sapessero affrontare adeguatamente un materiale tanto prezioso”.- La ditta che ha preso in mano il restauro della facciata della casa di Giovanni da Udine è la, che ha all’attivo numerosi e importanti lavori in tutto il Friuli e non solo. “Dal 1997, anno dell’avvio dell’attività, abbiamo realizzato interventi per riportare monumenti, edifici e reperti agli antichi splendori – spiega il titolare,-. Tra gli esempi più noti in città, l’angelo del castello di Udine, che abbiamo letteralmente fatto brillare, le statue e la loggia di Palazzo Valvason Morpurgo e le statue di Mazzini e Vittorio Emanuele II ai giardini Ricasoli. In regione abbiamo appena concluso al ciclo di affreschi di Giulio Urbanis nella pieve di San Floriano a Illegio, mentre fuori dal Fvg siamo intervenuti a L’Aquila, nel forte spagnolo cinquecentesco, a Roma, nella sede della Luiss e a palazzo Chigi”.. “La tecnica dell’affresco è ottima, purtroppo abbiamo osservato un decadimento diffuso - prosegue il restauratore -. Inoltre, un precedente intervento negli Anni ’80 non aveva ottenuto gli effetti sperati in termini di conservazione. L’attuale intervento, che è iniziato a luglio, prevede la pulitura del deposito degli anni, il consolidamento del sottile strato di intonaco cinquecentesco, la valorizzazione dell’esistente, soprattutto per quanto riguarda i colori, senza ovviamente snaturare la bellissima policromia dei dipinti”. Un intervento misurato, dunque, che