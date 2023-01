La caserma della Stradale di Amaro intitolata a Maurizio Tuscano

Questa mattina, la Caserma della Polizia Stradale di Amaro è stata intitolata alla memoria del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Maurizio Tuscano, vittima del dovere.

Alla presenza del Prefetto di Udine, Massimo Marchiesiello, del Questore Alfredo D’Agostino e da Direttore del Servizio Polizia Stradale Filiberto Mastrapasqua, oltre che del Direttore del Servizio Polizia Stradale di Roma, è stata scoperta e benedetta da parte dall’Arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, una targa commemorativa, mentre un albero di acero è stato piantato, in memoria dei Caduti della Polizia di Stato.

L’11 dicembre del 2021, Maurizio Tuscano era impiegato in servizio di vigilanza stradale lungo l’autostrada A23 in seguito a un grave incidente con feriti. A conclusione dell’intervento, il Vice Sovrintendente era stato investito da un’auto. Nonostante i soccorsi, prestati immediatamente da un sanitario in transito, Tuscano aveva perso la vita in seguito alle gravissime lesioni riportate.

La condotta del Vice Sovrintendente è stata improntata alla piena consapevolezza dei rischi cui esponeva la propria incolumità personale, una consapevolezza sostenuta da una grande preparazione professionale e profonda esperienza operativa. La perdita di Maurizio ha suscitato nelle comunità locale e nella famiglia della Polizia di Stato profonda commozione e numerosi sono stati gli attestati di stima espressi dalle più alte cariche istituzionali nazionali e locali. Ora il suo ricordo sarà affidato anche alle nuove generazioni, come testimoniato anche dalla presenza alla cerimonia degli alunni della locale scuola primaria.