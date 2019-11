La Cciaa premia la cooperativa Claps

Soddisfazione alla cooperativa Claps, attiva nei servizi tecnici per lo spettacolo e associata a Confcooperative Pordenone: il suo socio fondatore Loris Mason è stato insignito del riconoscimento eccellenza nel lavoro della Camera di commercio di Pordenone Udine per lo straordinario apporto nella vita economica e sociale del territorio pordenonese operando con la cooperativa, in cui lavora fin dal primo giorno di attività della stessa.

"Infatti - spiega il presidente di Claps Simone Del Mul - la cooperativa è stata fondata il 20 novembre 1995 e Loris, oltre che essere tra i fondatori, è stata la persona che, a suo tempo, ha investito più di tutti in tempo ed energie per dare vita alla nostra realtà". Fondamentale il suo apporto come macchinista teatrale e non solo, visto che il suo operato ha permesso di tenere sempre vive le radici cooperativistiche di Claps.

"Negli anni - ha aggiunto Del Mul - ha acquisito sempre maggior importanza il suo lavoro, distinguendosi in particolare modo sia nell’allestimento delle strutture temporanee come palchi, stand e spazi per mostre che in allestimenti di spettacoli teratrali di prosa e musica. Ma è il suo grande valore umano che vogliamo ancora una volta sottolineare: attento alla sostenibilità sociale e ambientale del lavoro, ha dato, da sempre, una marcata impronta alla nostra azienda, che può vantarsi ora di essere una vera società cooperativa". La consegna del riconoscimento è avvenuta al teatro Nuovo Giovanni da Udine durante l'evento denominato Premiazione dell'economia e dello sviluppo.

"Congratulazioni a Loris Mason e a tutta Claps - ha commentato Luigi Piccoli presidente di Confcooperative Pordenone -: la loro storia di passione e impegno nel settore dello spettacolo è un punto di riferimento per come ha saputo sviluppare i valori mutualistici anche in questo ambito lavorativo. Il premio della Camera di commercio è un premio a tutto il Dna cooperativo, molto forte, del Friuli occidentale".