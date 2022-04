Nonostante gli anni intensi del Covid la musica ha continuato incessantemente a proporre nuove idee, collaborazioni, creando sinergie che talvolta, e menomale, hanno avuto dei bellissimi riscontri e risultati. E’ questo il caso del mental coach, formatore e autore Guido Tonizzo, conosciuto per le attività di coaching aziendale e anche per i suoi corsi di gestione del palcoscenico, di comunicazione, e per le attività di mental coaching, anche quello specializzato in campo musicale.

Nel 2020 ha pubblicato, per Caosfera Edizioni, il libro Esprimersi con la Musica (Tecniche mentali e d’immagine per l’artista ed il musicista di oggi) di cui è co-autore. Al progetto hanno partecipato, tra gli altri, Omar Pedrini e Massimo Varini. Ha partecipato, inoltre, l’artista slovena, vocal coach e professoressa di flauto Tinkara Kovač. Il successo del libro è stato un apripista per nuove sinergie: Tonizzo e Kovač hanno infatti iniziato successivamente a collaborare musicalmente (e questo li ha anche portati ad esibirsi all’Expo di Dubai: tre concerti in due giorni, in uno dei quali sono stati gli unici musicisti ad esibirsi nella cerimonia ufficiale tra Comunità Europea ed Emirati Arabi).



Hanno inoltre avviato una collaborazione in attività di formazione, realizzando la Masterclass La chiave che porta alla Voce. Questo corso aiuta ed ha aiutato musicisti e professionisti della voce (in diversi ambiti: canto, public speaking, mondo del lavoro, recitazione) ad usare la voce in modo professionistico, empatico, coinvolgente e sapendosi sentire a proprio agio sul palco (e in qualunque situazione) ed esprimersi in modo autentico e convincente.Ora sono, tra l’altro, in programmazione le nuove edizioni di “La chiave che porta alla Voce”, anche in Italia oltre che nella vicina Slovenia. Maggiori informazioni saranno pubblicate sul sito, o scrivendoed è possibile concordare una pre-iscrizione per le prossime opportunità (individuali e di masterclass).