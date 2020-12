La Chiesa friulana festeggia monsignor Mazzocato

Sarà una giornata di grande festa per la Diocesi di Udine quella di martedì 8 dicembre. La Chiesa friulana festeggia infatti l’Arcivescovo monsignor Andrea Bruno Mazzocato, da 11 anni alla guida della Diocesi di Udine, nel 20° anniversario della sua ordinazione episcopale. Un solenne pontificale, presieduto dallo stesso Arcivescovo, si svolgerà in Cattedrale a Udine alle ore 19.

"Come è consuetudine – spiega monsignor Guido Genero, vicario generale dell’Arcidiocesi –, ma quest’anno ancora di più, vogliamo stringerci attorno al nostro Pastore per festeggiare la ricorrenza con affettuosa fraternità e invitiamo tutti alla preghiera di ringraziamento e di intercessione".



72 anni, nato a San Trovaso di Preganziol, monsignor Mazzocato è stato ordinato sacerdote il 3 settembre 1972. Docente di Teologia Dogmatica presso lo Studio Teologico del Seminario di Treviso, padre spirituale nel Seminario Maggiore diocesano, delegato vescovile per la Formazione del clero giovane, quindi rettore del Seminario vescovile, è stato eletto alla Chiesa di Adria-Rovigo l’11 ottobre 2000 e consacrato vescovo nella Cattedrale di Treviso il 9 dicembre dello stesso anno. Ha guidato la Chiesa rodigina per 3 anni, per passare poi a Treviso. Era, infine, il 23 agosto del 2009 quando le chiese di tutta la Diocesi di Udine suonarono le loro campane a festa per esprimere la grande gioia nell’apprendere la notizia della nomina dell’allora nuovo Arcivescovo, che succedeva a monsignor Pietro Brollo. Monsignor Mazzocato ha iniziato il ministero pastorale nell’Arcidiocesi di Udine il 18 ottobre 2009.