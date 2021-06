La Cisl di Udine apre al Consolato ucraino

Sono oltre 200 le richieste di consulenza già pervenute per la giornata di domani, mercoledì 16 giugno, quando la Cisl di Udine aprirà la sua sede ai funzionari del Consolato ucraino.

Dalle 11.30 alle 17 i cittadini ucraini residenti in Friuli venezia Giulia potranno svolgere le loro pratiche nella struttura Cisl di via Ciconi, anzichè recarsi di persona presso il Consolato di Milano.

L'iniziativa - promossa dall'Ast Cisl dell'Udinese e Bassa friulana e dall'Anolf - è frutto di un acccordo siglato nel 2018 per offrire un servizio sociale in più alla comunità, fortemente presente e radicata in Fvg, evitando così a molte persone gravosi spostamenti nella sede istituzionale di Milano.