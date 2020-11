A causa della pandemia e dell'emergenza sanitaria, la Colletta Alimentare cambia forma. Le restrizioni, infatti, non limitano il bisogno di milioni di famiglie, anzi, lo rendono ancora più urgente. Per questo la Colletta Alimentare, per garantire la raccolta nella massima sicurezza, ha ideato una card da 2, 5 o 10 euro, acquistabile in cassa oppure online, per aiutare chi è in difficoltà.

L'evento di solidarietà più amato d'Italia potrà si adegua così al difficile momento che stiamo vivendo. Per conoscere come partecipare, visitare il sito https://www.collettaalimentare.it/