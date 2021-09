La Collinare a Friuli Doc

Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli sarà presente a Friuli Doc venerdì 10 settembre con una serata nella suggestiva location della piazza della Patria del Friuli, in Castello, che tradizionalmente viene riservata alle Pro loco del Collinare.

Quest’anno il messaggio turistico che la Collinare vuole trasmettere è centrato sulla scoperta delle proposte di eccellenza del territorio, in particolare il cibo di qualità, le bellezze naturali, la grande storia e un luogo ideale per praticare il cicloturismo. Un veicolo di queste proposte è rappresentato dalle attive Pro loco che presenteranno una degustazione di un proprio piatto tipico, accompagnata da una spiegazione.

A seguire, alle 19, dopo un saluto agli ospiti, il Presidente della Comunità Collinare del Friuli, Luigino Bottoni, presenterà Merlincv un progetto Interreg Italia /Slovenia sulle esperienze multisensoriali legate ai castelli e ville della regione transfrontaliera per l’eccellenza del turismo, che testimonia quanto il tema del turismo stia diventando centrale per il territorio collinare. Proprio quest’anno vede un notevole sviluppo, grazie alla collaborazione con PromoturismoFvg, premiato da un ottino risultato di presenze non solo locali ma anche e soprattutto da fuori regione e dall’estero. Un ottino stimolo per investire ancora di più nel prossimo futuro.