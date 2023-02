La Compagnia Brivido si aggiudica il Carnevale Muggesano

E’ la Compagnia Brivido ad aggiudicarsi con il tema "The Mask " la 69esima edizione del Grande Corso Mascherato presentato dalle Compagnie del Carnevale Muggesano, la cui perfetta riuscita si deve all’enorme dedizione e al grande lavoro di artigiani, sarti, costumisti e tutte quelle persone che all’interno delle otto Compagnie – la vera anima del Carneval de Muja - per dodici mesi l’anno mettono la propria opera al servizio del Carnevale Muggesano.

L'edizione 2023, attesissima in quanto la prima senza restrizioni dopo la pausa forzata a causa della pandemia, ha rivelato ancora una volta un Carnevale Muggesano in grande spolvero, grazie a un'edizione salutata anche quest’anno da un grande successo con oltre 2000 maschere partecipanti alla Sfilata. Il numeroso pubblico accorso nonostante il tempo incerto - a testimonianza di una grande voglia di Carnevale e di festeggiare tutti insieme - ha affollato l’intero percorso fin dall’ora di pranzo, attendendo poi assieme alle Compagnie e alle loro allegre bande sotto il Municipio la proclamazione del vincitore.

E ascolti da record ha ottenuto anche la diretta streaming della sfilata, realizzata con il supporto tecnico di Antonio Giacomin di Fluido.it sul sito internet dell'Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano all’indirizzo www.carnevaldemuja.com seguita da migliaia di persone in tutto il mondo: sono state infatti oltre 5mila le visualizzazioni della diretta, con accessi anche da Messico, Venezuela, Bulgaria e Romania oltre che da tutta Italia e dal resto della regione.

La graduatoria finale ha visto la Compagnia Brivido (che ha ottenuto 323 punti) precedere la Trottola (al secondo posto con.301 punti) e le Bellezze Naturali (al terzo con punti 300). Al quarto posto con punti 296 i Mandrioi, al quinto posto ex aequo con punti 294 La Bora e l'Ongia, al settimo con punti 284 la Bulli e Pupe e infine all'ottavo posto la Lampo con 283 punti.

La giuria, costituita da addetti ai lavori dalla riconosciuta esperienza, presieduta anche quest'anno da Giuliano Zannier, ha analizzato come sempre tutti gli aspetti che rendono unico il Carnevale Muggesano: regia, cura e fantasia dei costumi, aspetto scenotecnico del carro principale e brio e macchiettistica proposti dalle otto Compagnie.

Partita alle 13 da via Forti, la Sfilata dei carri allegorici presentata dai conduttori Barbara Pernar e Igor Damilano di Radio Punto Zero Tre Venezie, radio ufficiale del Carnevale Muggesano, ha poi percorso tra due ali di folla contraddistinta dalla presenza come sempre di tantissimi bambini il consolidato percorso da via D’Annunzio, percorrendo poi via Roma, piazza della Repubblica, Largo Caduti della Libertà per concludersi in via Battisti.

Hanno aperto la sfilata la Madrina 2023, Sofia Zorzon e Re Carnevale, Giovanni Derin, a bordo di una Cadillac Eldorado bianca del 1975. I temi presentati quest’anno dalle Compagnie (indicati in base all’ordine di sfilata) erano i seguenti: Bulli e Pupe “#NOISEmobulliepupe” / La Bora “Oio de gomito”/ Ongia “Coloremo... La musica”/ Mandrioi “Commedia... Divina” / Lampo “Guardie e ladri” / Bellezze Naturali “Paiazi” / Brivido “Tha mask” /Trottola “Viva Las Vegas”.

Sono seguite alle 18.30 in Piazza Marconi le Premiazioni delle Compagnie partecipanti alla sfilata e dalle 19 in poi, Bande a ruota libera nelle Calli e piazze di Muggia e l’Aperitivo musicale in maschera con balli di gruppo e musica revival ’80 e ’90.

Il Carnevale Muggesano proseguirà lunedì 20 febbraio con l'attesa e tradizionale Megafrittata. Dalla mattina nelle Calli e piazze di Muggia come da tradizione secolare si andrà “A ovi” per l’antica questua di gruppi mascherati nelle case e nelle trattorie del centro storico e nei dintorni di Muggia. Serviranno per preparare, alle ore 17.00 in Piazza Marconi, la tradizionale Megafrittata offerta dalla Confartigianato.

In precedenza, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 in Piazza Marconi, intrattenimenti per bambini e adulti con giochi, balli e altro a cura di Ernesto Animazione. Alle 15, avranno luogo le premiazioni del Torneo di calcio e alle 16 la prima Asta di beneficenza Carnevale di Muggia, grande novità di questa edizione.

Lunedì 20 febbraio alle ore 16.00, in piazza Marconi, si terrà infatti la prima asta solidale, dove verranno assegnati, al miglior offerente, maschere e altri oggetti realizzati nel corso del tempo delle Compagnie del Carnevale. I proventi della vendita verranno destinati alla spesa per famiglie muggesane in difficoltà. La partecipazione è aperta a tutti, è sufficiente presentarsi sul posto e gli oggetti in vendita saranno facilmente trasportabili. Banditore d’asta d’eccezione sarà lo stesso Re Carnevale con ospiti a sorpresa.

Seguirà alle 20, nelle piazze e nelle calli, l’Aperitivo musicale in maschera con balli di gruppo e musica revival ’80 e ’90.

Martedì 21 febbraio, ultimo giorno di Carnevale, dalle 10 alle 12 piazza Piazza Marconi ospiterà l’intrattenimento a cura di Ernesto Animazione. Alle 16.30 prenderà poi il via la Sfilata senza carri, allegra “replica” del Corso mascherato (stavolta però solo di figuranti) da parte dei partecipanti alla sfilata domenicale, che muoverà da via D’Annunzio per proseguire poi per via Roma, Piazza della Repubblica, via Battisti e via Dante.

Le maschere confluiranno quindi in Piazza Marconi per la Consegna, alle 17, dei 4 trofei principali del Carnevale e le Premiazioni delle maschere d’Oro e delle Bande che si sono distinte durante il Corso mascherato di domenica. E’ prevista come sempre anche l’assegnazione del Trofeo Artigiani.

Dalle 20, nelle piazze e calli, Aperitivo musicale in maschera con balli di gruppo e musica revival ’80 e ’90. Mercoledì 22 febbraio è tempo di Ceneri. Alle 16 in Piazza Marconi, la Veglia funebre delle vedove inconsolabili a cura delle Compagnie del Carnevale Muggesano e i solenni Funerali che segneranno la chiusura del 69° Carnevale Muggesano.

Sabato 25 febbraio infine dalle 15 alle 18 il Carnevale Muggesano sarà al Palmanova Outlet Village per “Carnevale al Village”, sfilata di gruppi carnevaleschi del Friuli Venezia Giulia con le bande Bellezze, Filarmonica di Santa barbara e Ongia con divertimento e gadget per i più piccini.

Al Carnevale di Muggia è abbinato anche il Concorso Fotografico e video 2023 con partecipazione gratuita organizzato dall’Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia “Stare assieme per Carnevale” aperto a tutti i fotografi e amanti del video sia amatori che professionisti, senza limiti di età e nazionalità. Le fotografie devono essere inedite e gli scatti eseguiti tra il 16 e il 22 febbraio 2023 a Muggia. Le immagini e i video dovranno essere spediti via email all'indirizzo di posta elettronica presidente@carnevaldemuja.com dal 23 febbraio e fino alle ore 24 del 30 aprile.

Il regolamento completo è presente sul sito http://www.carnevaldemuja.com. La giuria sarà composta da fotografi e tecnici video professionisti e i risultati saranno comunicati e resi disponibili su internet entro il 15 giugno su www.carnevaldemuja.com e su sulla pagina Facebook dell'Associazione del Carnevale di Muggia. La data delle premiazioni sarà comunicata in seguito.