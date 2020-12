La comunicazione, tra tradizione e differenza

Questo articolo mi da l'opportunità innanzitutto di fare ai lettori i miei migliori auguri di Buone Feste. Quest'anno abbiamo capito, se ne avessimo avuto bisogno, quanto sia importante la vita, il tempo, le persone, la salute, la socialità, ed anche l'informazione, la... comunicazione.

Quando parliamo di comunicazione con gli altri, sappiamo bene che ogni individuo si trova a vivere e coesistere in una specifica regione del mondo, con una determinata cultura, una cerchia di conoscenze più o meno approfondite, più o meno importanti per ognuno. Allo stesso tempo il mondo evolve continuamente: gli eventi, i canali informativi, le tendenze, la pubblicità, tutto condiziona man mano in modo alle volte anche invisibile la percezione del mondo e gli interessi di ogni abitante di questo pianeta e mi riferisco in modo particolare, essendone come voi parte, del mondo occidentale.

Qui si potrebbero aprire tanti ragionamenti con tutti i pro e contro. Ora mi soffermo su un dettaglio non trascurabile: l'interconnessione crescente che ci porta a conoscere (se lo vogliamo) altre culture, altre condizioni sociali, altre situazioni, ci porta ad avere un rapporto con il concetto di "differenza", differenza rispetto a ciò che è consueto per noi. Emergono, quindi, fin qui due aspetti: da un lato quello delle tradizioni, della cultura del luogo, dall'altro il rapporto di ognuno con le altre culture. Spesso, su questi temi, le opinioni sono molto polarizzate, quasi come vi fossero due fazioni, una nettamente "pro" tradizione e una "pro" internazionalizzazione (per usare un termine solo parzialmente corretto ma che "fa capire").

Ritengo che invece tutti e due questi punti di vista, che diventano poi atteggiamenti, criteri e modi di comunicare e socializzare (ecco qui l'importante nesso con la comunicazione) siano complementari e sia meglio incorporarli entrambi! Infatti la comunicazione funziona di più quando c'è, da un lato, la curiosità e l'apertura anche verso chi comprendiamo di meno (ed il perché è ovvio: ciò che ci risulta inconsueto, può allertarci all'inizio, ma è proprio ciò che non conosciamo che ci può insegnare qualcosa di nuovo, se abbiamo un atteggiamento aperto, quando serve prudente e ovviamente distinguendo caso per caso).

La comunicazione, d'altro canto, è anche un riflesso dell' identità: ognuno ha la sua, ognuno ha il proprio valore aggiunto, le proprie origini, la sua storia e quella della sua comunità. Dare importanza anche all'aspetto identitario e della tradizione, ci aiuta ad essere centrati, coerenti, consapevoli. Nell'equilibrio tra identità, tradizione e curiosità verso le altre culture e modi di pensare, si può trarre il meglio dalla comunicazione tra persone, nutrire la nostra mente continuamente, ed essere dei comunicatori migliori. Ed è con questo atteggiamento positivo che, consapevole del momento presente e con tante speranze per il futuro, vi auguro di nuovo di passare serenamente queste festività Natalizie.

Guido Tonizzo Business/mental coach, trainer, analista del linguaggio non verbale, autore, Guido Tonizzo è esperto in comunicazione a vari livelli, dalla sfera personale all’ambito aziendale, per la vendita, sul web, dinamiche aziendali, strategia. Realizza coaching individuali, affiancamenti, consulenze e corsi per svariate tematiche. www.guidotonizzo.it