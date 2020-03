La comunità cinese di Pordenone dona altre duemila mascherine

Altre due mila mascherine arrivano in città grazie alla comunità cinese locale in collaborazione con il sindaco Alessandro Ciriani. Sono destinate ai lavoratori più esposti come medici, infermieri, volontari, operatori socio sanitari e forze dell’ordine.



E se le 10mila mascherine fornite la scorsa settimana (sempre tramite il canale dei cinesi di Pordenone) erano monouso, le duemila appena giunte sono ad alta protezione e possono essere usate per una giornata intera, oppure per due-tre giorni se utilizzate non continuativamente.



Nei prossimi giorni, sempre che non vi siano intoppi alle dogane, dovrebbero arrivare altre 15-20 mila mascherine monouso, concludendo così la fornitura procurata dai cinesi residenti in riva al Noncello.



I presìdi medici vengono reperiti e consegnati al sindaco da Liu Yuwei, noto maestro di arti marziali, e da Jin Weixinn, proprietario del bowling.



“Rinnovo il sentito ringraziamento della città – ha commentato il sindaco – per la vicinanza e la solidarietà straordinarie della nostra comunità cinese. Sarà come sempre il centro operativo della protezione civile comunale a smistare le mascherine. C’è penuria di questi strumenti e bisogna guardare a criteri di priorità, consegnandole a chi svolge i lavori più pericolosi, quali sanitari, volontari, forze dell’ordine”.