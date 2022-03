La Comunità di montagna della Carnia cerca un agente di Polizia Locale

E’ stato indetto dalla Comunità di montagna della Carnia un concorso per un posto a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Locale.



Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione “concorsi e selezioni”. Possono presentare la propria candidatura i cittadini e cittadine italiani maggiorenni, che siano in possesso di diploma quinquennale e di patente di guida di tipo B, oltre ai requisiti di legge necessari – dettagliati nel bando – per poter rivestire la qualifica di agente di pubblica sicurezza.



Il ruolo prevede, tra l’altro, lo svolgimento di attività di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 285/92 e ausiliario di pubblica sicurezza. A questi si aggiungono tutti i compiti di polizia locale e polizia locale amministrativa di competenza dell’ente locale.



I candidati interessati a partecipare al concorso possono presentare la propria domanda in via telematica accedendo al sito istituzionale della Comunità di montagna della Carnia, direttamente dalla sezione dedicata al bando. Per la redazione e presentazione della candidatura con questa modalità è necessario che il compilatore sia in possesso dello SPID. Il termine perentorio per la presentazione della domanda in via telematica è fissato alle ore 23.59 del giorno 31 marzo 2022. In alternativa, è possibile presentare domanda secondo lo schema allegato al bando e scaricabile dal sito della Comunità di montagna, entro il giorno 31 marzo 2022.



Tutti i dettagli e la procedura per la presentazione della candidatura, oltre al testo completo dell’Avviso, sono scaricabili dal sito, alla sezione Concorsi e Selezioni.