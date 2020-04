La comunità ghanese di Udine dona 2mila euro alle famiglie in difficoltà

La comunità ghanese ha consegnato al Comune di Udine un assegno di 2mila euro da destinare alle famiglie in difficoltà. Questa mattina il Sindaco Pietro Fontanini e l’Assessore Alessandro Ciani hanno ricevuto il Presidente dell’Associazione ghanese di Udine Opoku Kwasi e il Presidente del Consiglio della Chiesa ghanese Bishop Daniel Obiri-Yeboah per la consegna della donazione.

“Ancora una volta - ha sottolineato il sindaco - la comunità ghanese dimostra di essere non solo un esempio di integrazione ma un soggetto attivamente partecipe della vita della nostra città. Il mio ringraziamento va quindi a tutti i cittadini ghanesi residenti a Udine per questa importante donazione che rappresenta un aiuto concreto per le persone che maggiormente stanno pagando il conto di questa situazione di emergenza e che acquista un significato ancora maggiore perché rappresenta il gesto disinteressato e spontaneo di alcuni cittadini verso altri cittadini”.