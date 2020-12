La comunità si riprende i suoi boschi

Difficile dire se si tratti dell’inizio di una reazione a catena, ma quanto accaduto a Clavais, piccola frazione di Ovaro, potrebbe far collassare il muro di gomma contro il quale da tempo rimbalzano quanti chiedono la gestione autonoma dei beni collettivi.



Formata da appena 45 residenti, ma titolare di un patrimonio di ben 120 ettari di terreno, 80 dei quali bosco, la piccola comunità del Canal di Gorto, ha iniziato a muoversi tre anni orsono: “Il primo passo l’abbiamo compiuto nel 2017 - ricorda Mattia Primus, presidente del Comitato di amministrazione Beni della Frazione di Clavais - convocando un’assemblea pubblica nella quale abbiamo parlato del da farsi e abbiamo preso coscienza del fatto che potevamo tornare a essere protagonisti della gestione del nostro patrimonio basato su antichi diritti. Abbiamo capito assieme ai compaesani che dovevamo essere noi a gestire il nostro bosco non tanto per i profitti, quanto per tutelarlo, perché lentamente, ma inesorabilmente questo patrimonio si stava degradando.



Il Comune nel corso degli anni si era fatto carico della proprietà collettiva senza tuttavia redigere un bilancio separato come invece avrebbe dovuto fare. Quando abbiamo mosso i primi passi il municipio non ci ha apertamente ostacolato, ma di certo non ci ha appoggiato, con il risultato che la procedura è stata più lunga del previsto”.



C’è voluto più tempo del previsto, ma gli abitanti di Clavais hanno tenuto duro: “Ci siamo dati da fare per organizzare il dominio collettivo tanto più che potevamo contare sulle solide basi della legge nazionale 168 del 2017 nonostante la Regione, al pari di molte altre non avesse emanato i provvedimenti di sua competenza. Noi ci siamo limitati ad applicare la legge nazionale e abbiamo indetto un’elezione interna alla frazione per individuare i cinque componenti del comitato al quale spettava poi redigere lo statuto e costituire formalmente l’ente. Nel luglio scorso si è tenuta l’assemblea della comunità di Clavais per approvare il regolamento elettorale; quindi in settembre le elezioni e, a fine ottobre, l’assemblea che ha approvato lo statuto poi depositato e registrato per costituire il Dominio collettivo di Clavais”.



I beni del dominio appartengono ai residenti che partecipano al processo gestionale. Ciò significa che, in futuro, chi verrà ad abitare a Clavais sarà integrato nei diritti, che saranno invece persi da chi andrà a vivere altrove.



“Ora stiamo lavorando per organizzare l’ente dal punto di vista burocratico - conferma Primus – per garantire la stesura annuale del bilancio e dei rendiconti da presentare ai membri della comunità e alle autorità. La gestione sarà orientata alla tutela e salvaguardia del nostro territorio e il provento economico, che sono convinto arrivi inevitabilmente se il bene è gestito correttamente garantendone il mantenimento sarà destinato alla comunità”.

Foto da www.facebook.com/associazioneculturaleclavajas