La Co.Na presenta La Natura in rete

Una novità: un ciclo di conferenze online, la Natura in rete. L’Associazione per la Conservazione della Natura (Co.Na.), dopo l’annuale Assemblea ordinaria dei soci, tenuta in presenza lo scorso 17 ottobre nel Centro visite Fabio Perco all’Isola della Cona, venerdì 30 ottobre 2020, alle 20.30, inaugura un ciclo di conferenze mensili l computer – denominato La natura in rete – con una conferenza della naturalista e guida naturalistica Nicoletta Perco su “Il ritorno dell’Ibis eremita in Europa”.

Nicoletta Perco è la referente per l’Italia del progetto LIFE+ ed opera nel Waldrappteam (waldrapp è la traduzione tedesca di Ibis eremita). Il Waldrappteam – fondato nel 2012 – ha sede in Austria (Förderverein Waldrappteam) e si occupa della promozione di progetti scientifici per la conservazione e la reintroduzione dell’Ibis eremita.

Nel mese di novembre – venerdì 29 novembre sempre alle ore 20.30 – sarà la volta di Silvana Di Mauro, presidente dell’Associazione Liberi di Volare che tratterà l’argomento “Liberi di volare, il sogno di un CRAS diventato realtà”.

Infine, nel mese di dicembre – venerdì 18 dicembre alle ore 20.30 – sarà la volta dell’ornitologo Enrico Benussi, collaboratore di Liberi di Volare”, che parlerà su “I Rondoni, viaggio in un mondo di instancabili volatori”. Le conferenze si possono vedere collegandosi alla piattaforma Skype. Gli interessati a partecipare sono pregati di inviare una e-mail a info@associazionecona.it entro il 28 ottobre 2020. L’Associazione invierà il link di collegamento e tutti i riferimenti necessari.