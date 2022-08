La contrada di Somavile vince il Palio das Cjarogiules

Il Palio das Cjarogiules edizione trentasei è andato per la 17esima volta alla contrada di Somavile, che non lo vinceva dal 2017. Con questa affermazione Somavile riporta nel Comune di Paluzza il vessillo del Palio dopo la breve permanenza nel Comune di Treppo/Ligosullo grazie alla vittoria di Liussul/Tausie nell’edizione 2019.

Somavile ha preceduto in una bellissima sfida al cardiopalma le contrade di Liussul/Tausie e del Gran Ducato di Casali Sega. Le prime tre contrade hanno tagliato il traguardo racchiuse in pochi secondi. Ljussul/Tausie ha preso subito la testa della corsa sfidata da Somavile che, al termine della prima frazione, è riuscita a sovrastare gli avversari grazie a un sorpasso da urlo nell’ultima curva. La seconda frazione ha visto sempre Somavile in testa che ha resistito all’attacco finale di Liussul/Tausie, mentre nella lotta per il terzo gradino del podio il Granducato di Casali Sega precede di un soffio la contrada di Place.

Al termine della sfida, i componenti della contrada vincitrice di Somavile sono stati accolti da uno stuolo di contradaioli per festeggiare i protagonisti di giornata; gli eroi sono stati: Patrik Di Centa, Enrico Tortul, Federico Rovere e Giuseppe Della Mea.

Nelle altre ambitissime sfide si sono imposti: Yari Maiero ed Evelin Barametta sempre della contrada di Somavile nel palio dai fruts, Elio Ferigo ed Ermes De Rivo della contrada di Ciurcuvint nel palio dal Seon, Flora Stefano e Zamparo Matteo per Liussul/Tausie nel palio da Cjame e infine Martina Di Centa e Paola Romanin di Somavile nel palio dal fen cun la cjarogiule al femminile.

Numeri da record per i festeggiamenti 2022, organizzati dall'Associazione culturale Giovins di Chenti Aps. Raggiunta e superata quota 10mila presenze nei due giorni di festa.

Sabato hanno avuto grande successo ke performances del Mago Deda, musica e danze celtiche dello spettacolo Celtorum Imago, il cabaret friulano dei Trigeminus, la sfilata di Miss Palio e il so Biel vinta dalla contrada di Curcuvint e i fuochi d'artificio.

Domenica grande pubblico nella mattinata con il Mercato del fatto a mano e l’angolo dei bambini, mentre nel pomeriggio si sono esibiti gli sbandieratori di Palmanova che hanno preceduto i giochi del palio. In entrambe le giornate di festa grande successo per la gastronomia che presentava sei punti degustazione dove sono stati serviti piatti esclusivamente preparati in modo artigianale, con i profumi della cucina tipica carnica.

Tra gli ospiti, accolti dal padrone di casa, il sindaco di Paluzza Massimo Mentil, il vicepresidente del Consiglio Regionale Stefano Mazzolini, il consigliere regionale Luca Boschetti, il Presidente della Secab Società Cooperativa Ennio Pittino e il vicepresidente del Caseificio Sociale Alto But Luca Della Pietra.

Tra i principali sponsor oltre ai già citati Caseificio Sociale Alto But e Secab, si ricordano Bim Tolmezzo, Goccia di Carnia e Prima Cassa Fvg. Più volte durante il Palio è stata ricordata la figura di Lele Plazzotta, recentemente scomparso, che rappresentava l’anima culturale dell’evento. A lui è stato dedicato il primo premio del Palio dal Seon Memorial Lele Plazzotta consegnato ai vincitori di Ciurcuvint dalla sorella Caterina.