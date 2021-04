La Convenzione di Istanbul sul contrasto alla violenza contro le donne a dieci anni dalla firma

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è stata firmata a Istanbul l'11 maggio del 2011. Dopo dieci anni il suo percorso di attuazione e di implementazione risulta ancora contrassegnato da carenze, ostacoli, scarse applicazioni e persino volontà di recessioni.



La forte preoccupazione per queste inquietanti e inaccettabili battute d'arresto, che compromettono gravemente la tutela di fondamentali diritti umani di donne e bambine, e la necessità di una risposta vigorosa saranno oggetto del seminario promosso dal Centro Interdipartimentale per gli Studi di Genere dell'Università di Trieste che si svolgerà giovedì 22 aprile 2021 sulla piattaforma Teams.



Ne discuteranno esperte, ricercatrici e rappresentanti di istituzioni e organizzazioni internazionali che si occupano della prevenzione e del contrasto alle varie forme di violenza realizzate ai danni delle donne.



PROGRAMMA

Hanno già dato il patrocinio l'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia e gli Ordini degli Avvocati di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine. È stato chiesto il patrocinio della rete accademica UNIRE - Università in rete contro la violenza di genere - e dell'Ordine degli Assistenti sociali del Friuli Venezia Giulia.Ore 17.00 INTRODUCE E COORDINA Natalina Folla, Docente di Diritto penale - Università degli Studi di TriesteINDIRIZZO DI SALUTOSergia Adamo, Coordinatrice del Centro Interdipartimentale per gli Studi di Genere - Docente di Teoria della Letteratura e Letterature Comparate - Università di TriesteRELAZIONE DI APERTURAMarcella Pirrone, Avv. D.i.Re e Presidente Wave - Women against violence EuropeINTERVENGONOMarina Calloni, Docente di Filosofia Politica e sociale - Università degli Studi di Milano Bicocca e Coordinatrice del progetto UNIRESara Tonolo, Docente di Diritto internazionale e dell'Unione europea - Università degli Studi di Trieste Fazila Mat, Giornalista e Ricercatrice Osservatorio Balcani, Caucaso Transeuropa - CCIChiara Maritato, Assegnista di ricerca - Università degli Studi di TorinoPatrizia Romito, Docente di Psicologia sociale - Università degli Studi di TriesteComunicato di una studentessa e di uno studente dell'Università degli Studi di Trieste19.15 CONCLUSIONICristiana Baldazzi, Componente del Centro Interdipartimentale per gli Studi di Genere - Docente di Lingua e Letteratura araba - Università di TriesteLink per la registrazioneIl link di connessione alla piattaforma Teams per la partecipazione all’evento verrà inviato via e-mail il giorno 21 aprile a coloro che si saranno registrati.