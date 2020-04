La Cooperativa sociale Acli di Cordenons non si ferma

La cooperazione è resiliente per definizione, capace di adattarsi alle esigenze concrete delle comunità al cui servizio opera. L’emergenza Covid-19 ha portato la Cooperativa sociale Acli di Cordenons, aderente a Confcooperative Pordenone, a promuovere azioni concrete a favore della cittadinanza (a partire dai soggetti fragili) sul territorio del Friuli occidentale

e non solo, dedicandosi con attenzione alle sue fasce più deboli sia proseguendo i servizi consueti che proponendone di nuovi.



Con il supporto dell'Associazione Acli di Pordenone A.p.s., ha intrapreso sul territorio del Maniaghese e del Pordenonese attività di sostegno a quei cittadini impossibilitati a raggiungere gli ambulatori e i poliambulatori per recuperare le prescrizioni mediche e prenotare visite specialistiche, nonché a fare la spesa. Grazie al contributo di Coop Alleanza 3.0, con la quale è stato stilato un accordo, nella provincia di Gorizia e Pordenone, gli operatori della cooperativa provvederanno alla consegna della spesa per i cittadini in difficoltà. Il tutto senza dimenticare le proprie attività consuete, con alcune di esse che sono state portate avanti attraverso la comunicazione a distanza dove impossibile garantire il contatto fisico per le disposizioni sanitarie. Le socie-lavoratrici stanno inoltre donando il loro tempo per produrre camici monouso per l'assistenza domiciliare.



“In queste settimane - ha spiegato il presidente Gianni Coral - Cooperativa Acli ha garantito continuità nei servizi che tutelano e promuovono la salute: infatti l'accompagnamento e il trasporto delle persone in trattamento dialitico, gli interventi di assistenza domiciliare, il servizio residenziale per i disabili della comunità alloggio "Casa Padiel" di Aviano, le attività a favore dei soggetti con svantaggio psichico non si sono mai fermati. Anche nelle sue forme più "sfumate" - telefonate, messaggi, videochiamate - il contatto con l'altro in difficoltà è continuato: si pensi ai minori e agli adulti con disabilità costretti al domicilio. Con questo slancio Cooperativa Acli confida di poter essere nell'immediato futuro ancor più partner solidale della sua comunità: ad esempio sostenendo la rete provinciale delle farmacie per la consegna a domicilio dei farmaci”.“Esempi preziosi - ha aggiunto Luigi Piccoli presidente di Confcooperative Pordenone - di come la cooperazione sociale sia sempre fondamentale per garantire i collegamenti tra persone fragili e loro famiglie con la comunità di cui sono parte. L’emergenza attuale rischia di rendere ancora più pesante l’isolamento: il poter contare sugli operatori di Coop Acli come delle altre cooperative è fondamentale per tanti cittadini sul territorio”.