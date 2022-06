La cultura d'impresa entra in classe

Il mondo culturale entra in classe con il progetto “Flessibilità e cambiamento” al Volta di Udine, realizzato nell’ambito del bando regionale “Iniziative culturali a favore dei giovani”.

Lunedì 6 giugno, infatti, cooperative e associazioni culturali partner del progetto si sono presentati agli studenti delle classi Terze degli indirizzi aeronautico, sportivo, informatico. È stato il momento clou del progetto avviato a ottobre 2021: "Il progetto è una delle iniziative con cui gli studenti del Volta possono avvicinarsi al mondo dell’impresa e testimonia della virtuosa rete di collaborazioni che stiamo sviluppando con le aziende, la cooperazione e le associazioni", racconta la dirigente del Volta, Laura Pettinella.

Partner del progetto, infatti, le cooperative Arteventi, Nuove Tecniche, Ortoteatro, Go Bike, l’impresa sociale Athena e le associazioni Circo all’inCirca, Espressione Est, Istrice, Associazione Mediatori culturali.

Gli studenti hanno seguito un percorso formativo che ha visto diverse fasi: un laboratorio con l’impresa sociale Athena sulle competenze imprenditoriali, 3 simulazioni d’impresa, e un laboratorio con Gregorio Ceccone sulla comunicazione e i social network. Grazie a quest’ultimo laboratorio, in particolare, gli studenti stanno realizzando dei mini videoclip che sui social network verranno utilizzati per promuovere fra i loro coetanei un utilizzo critico delle tecnologie.

"Il progetto, di cui Confcooperative è partner, si inserisce nell’ambito delle attività che il sistema cooperativo svolge per favorire l’avvicinamento dei giovani al mondo dell’impresa e, in particolare, al modello d’impresa cooperativo, che proprio nel mondo della cultura si sta imponendo per la qualità e la capacità progettuale delle imprese culturali cooperative", spiega Nicola Galluà, segretario generale di Confcooperative Fvg: l’associazione ogni anno raggiunge, con le proprie iniziative, oltre 3.900 studenti.

Le tre simulazioni d’impresa realizzate dagli allievi del “Volta” – con le quali si “simula” la costituzione di una vera e propria impresa cooperativa, dal business plan all’atto costitutivo all’assemblea dei soci – hanno spaziato in vari ambiti: “Ics Fvg” ha voluto promuovere l’utilizzo di mezzi informatici tra le nuove generazioni organizzando mostre e fiere dedicate a pubblicizzare novità in ambito tecnologico. “FML Records” ha simulato una vera casa discografica. “Woman” si è posta l’obiettivo di aiutare le donne vittime di violenza organizzando una maratona di beneficenza in collaborazione con le associazioni del territorio.