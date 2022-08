La danza dei delfini a Miramare

Nuovo avvistamento di delfini nella riserva marina di Miramare. Una decina gli esemplari avvistati dai ricercatori, usciti di primo mattino per il monitoraggio dei lidi costieri del Fvg alla ricerca di nidi di tartarughe.

Il branco di tursiopi ha ‘danzato’ di fronte al Bagno ducale e a due passi dal Castello. Uno spettacolo che solo i ricercatori hanno potuto apprezzare dal vivo… Così la riserva ha voluto condividere sui propri profili social le immagini, scattate da Lorenzo Peter Castelletto e Saul Ciriaco.

“La presenza dei delfini – spiegano - non è solo una grandissima emozione, ma anche l'ennesima dimostrazione di quanto le nostre acque siano ricche di biodiversità e di cibo per gli unici ‘pescatori’ autorizzati ad addentrarsi a Miramare!”.

Dopo il passaggio in riserva, i delfini si sono diretti verso le mitilicolture tra Grignano e Santa Croce per poi prendere il largo e orientarsi verso Duino. L'avvistamento è stato prontamente segnalato anche ai colleghi di Morigenos che confronteranno le foto ricevute con il loro ampio database di pinne per verificare se gli esemplari fanno parte del gruppo stanziale che frequenta le acque di Pirano e da cui periodicamente partono gruppi o singoli individui verso le nostre coste.