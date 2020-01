La danza raccoglie e dona 13 mila euro al CRO di Aviano

Lo staff di “Attimi di vita in punta di piedi” ringrazia di cuore tutti coloro che hanno creduto nella manifestazione e chi ha contribuito alla perfetta riuscita dell'evento.

"Siamo tutti insieme protagonisti di un “evento”, destinato rapidamente ad entrare nel cuore di tutti. Il successo della manifestazione, andata oltre ogni più rosea aspettativa, è il frutto di mesi di lavoro e la conferma che la serietà, la tenacia e la solidarietà restano valori grazie ai quali è possibile ambire a qualsiasi traguardo". Con queste parole Lucia Di Luzio e Rita Gentile hanno dato notizia, attraverso la pagina Facebook della rassegna, della donazione di 13.042 euro effettuata a favore dell’Area Giovani del CRO di Aviano. La manifestazione “Attimi di vita in punta di piedi”, giunta alla 7^ edizione e organizzata da associazione StudioDanza e studio fotografico Fb Uno per raccogliere fondi a favore dell’Area Giovani del CRO di Aviano, ha visto la collaborazione di Comune di Maniago, C’entro anch’io, Confcommercio delegazione di Maniago e Pro Maniago.



Tenutasi al Teatro comunale Verdi di Maniago il 15, 16 e 17 novembre scorsi con la partecipazione di una trentina tra le più prestigiose scuole di danza del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, ha potuto contare quest’anno anche sul supporto di Casa Carli e del suo laboratorio Officina Creativa, acquistando le cui creazioni è stato possibile sostenere la raccolta fondi. Raccolta che ha beneficiato, altresì, della vendita dei biglietti per l’ingresso alle tre serate, nonché delle donazioni degli sponsor di Maniago e del territorio che non hanno voluto far mancare la loro vicinanza ad Area Giovani CRO.



La attesa tre giorni si è aperta venerdì 15 novembre con l’esibizione delle allieve di StudioDanza di Maniago dirette da Rita Gentile, mentre sabato 16 novembre hanno danzato le scuole:

1. Piccolo Teatro città di Udine – Danza diretta da Sirlene Rinaldi

2. A.S.D. SPAZIO DANZA TARVISIO diretta da Federica Sassara

3. Ballet School Pordenone diretta da Sandrin Stefania e Salvatore Gagliardi

4. Axis Danza Udine diretta da Federica Comello

5. Élever_Contattodanza Cormons diretta da Giulia Mininel

6. Zorastudiodanza Latisana diretta da Vesela Kiselova

7. DANZA E MUSICA San Daniele del Friuli diretta da Diana Cinello

8. Arabesque Cordignano diretta da Michela Dal Cin

9. Move Lab – Stelline di Castions diretta da Eva Marcon e Stefano Fabbro

10. ASD Ventaglio Trieste diretta da Jana Rivano

11. Spazio Danza – San Daniele diretta da Tamara Tosoni

12. Centrodanza AreaBallet Ponte di Piave diretta da Marina Faresini

13. Artedanza Tarcento diretta da Michela Francesca Bastianutti

14. Associazione StudioDanza – Scuola di danza Maniago diretta da Rita Gentile



La chiusura domenica 17 novembre, sul palcoscenico del Verdi le allieve delle scuole:

1. Abidance Udine diretta da Alessia Sbrizzi

2. Scuola di Danza Ceron Udine diretta da Elisabetta Ceron

3. ArteDanza Monfalcone diretta da Annalisa Scocchi

4. DanCanTea: scuola di danza, canto e teatro di Manuela Rojatti Remanzacco diretta da Manuela Rojatti

5. Centro Danza Tito Livio Tolmezzo diretta da Ambra Tesolin

6. Danza Immagine – Maniago Pordenone diretta da Anna Zanetti

7. Centrodanza Isadora San Vito al ITagliamento diretta da Manuela Sferragatta Del Piero

8. Funnycenter Academy Udine diretta da Fabio Chiandetti

9. Danza&Balletto Concordia Sagittaria diretta da Ignomiriello Maria Victoria

10. Artballetto Udine diretta da Mariagrazia Di Blasi

11. Arte Danza – Portogruaro (VE) diretta da Cristina Bidon

12. DNA DaNzA Scuola di danza Jazz Hip Hop e molto altro ancora Udine diretta da Samantha Rosini assente a causa delle condizioni meteorologiche avverse, ma che ha contribuito economicamente alla raccolta fondi

13. Progetto GemonaDanza diretta da Martina Tavano

14. Associazione StudioDanza – Scuola di danza Maniago diretta da Rita Gentile



Il video “La felicità”( https://youtu.be/3NQi4iAbpTk), proiettato al Teatro Verdi ogni sera prima dell’apertura delle danze, ha raccontato il coinvolgimento dei beneficiari della Comunità residenziale Casa Carli e del Gruppo appartamento Girasole di Maniago – servizi della disabilità entrambi gestiti dalla Cooperativa sociale Itaca – insieme alle allieve ed insegnanti dell’associazione StudioDanza in un progetto più ampio, un percorso di danzaterapia partito proprio in occasione di questa edizione di “Attimi di vita in punta di piedi”. Magnifiche e magnifici interpreti sono Rossella, Pinki, Sarah, Veronica, Erica, Patrich, Daniele, Michele, Michela, Mary, Giovanni. Movimenti coreografici di Rita Gentile e Daniela Baldin, fotografia di Lucia Di Luzio, voce narrante di Luciano Roman (che ha accompagnato con calore le tre serate al Teatro Verdi).