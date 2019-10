La Deejay Ten sceglie Lignano Sabbiadoro come meta estiva del 2020. Sarà proprio la località balneare della costa adriatica, meta di divertimento e movida che animano la bella stagione, a ospitare una delle tappe dell’evento organizzato dall’emittente radiofonica. La data da non perdere è il 18 luglio 2020, nei prossimi mesi verranno svelati ulteriori dettagli, ma la decisione della destinazione è ormai ufficiale – confermata direttamente da Linus e Nicola Savino ieri mattina durante la trasmissione “Deejay Chiama Italia” - e tra un paio di settimane l’iniziativa sarà presentata anche a Milano, in occasione della Deejay Ten, domenica 13 ottobre.

Sport, musica e allegria sono gli ingredienti della corsa non competitiva che non solo sbarca per la prima volta in Friuli Venezia Giulia, ma sceglie proprio la località balneare per inaugurare la prima tappa estiva del programma, in aggiunta a quelle delle altre stagioni. PromoTurismoFVG, con la collaborazione del Comune di Lignano Sabbiadoro, porta in regione l’iniziativa di Radio Deejay inserendo l’appuntamento nel calendario dei grandi eventi dell’estate 2020 e sarà presente a Milano, dall’11 al 13 ottobre al Deejay Village in Piazza del Cannone, in occasione della corsa milanese, con uno stand per presentare la tappa estiva e anche la località balneare al pubblico meneghino, particolarmente affezionato al Friuli Venezia Giulia in termini di presenze turistiche sul territorio.

Ancora presto per i dettagli che accompagneranno l’edizione lignanese la prossima estate, ma si conferma il format avviato e collaudato in questi anni dall’organizzazione di Radio Deejay, con i circuiti da cinque e dieci chilometri pronti ad animare e colorare le vie di Lignano Sabbiadoro. Ideata da Linus, voce storica della radio, la manifestazione podistica ha avvicinato negli anni sempre più appassionati, tra professionisti e amatori, raggiungendo e raccogliendo migliaia di partecipanti da tutta Italia.

Non solo una corsa dunque, ma una vera e propria festa in grado di coinvolgere e unire giovani, sportivi e famiglie: target sui quali puntano PromoTurismoFvg e il Comune di Lignano Sabbiadoro, che hanno inserito la Deejay Ten tra gli appuntamenti imperdibili dell’estate 2020, come intrattenimento per chi vive in regione, ma anche importante occasione di promozione turistica per chi arriva da fuori.