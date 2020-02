La fantaguerra di Metal Slug e Neo Geo

Mercoledì 12 febbraio, alle 18, nuovo appuntamento con Play It Again, serie di eventi mensili, organizzati in collaborazione al Team Retrogaming 12 Bit, incentrati sulla scoperta dei titoli che hanno fatto la storia del videogioco, pensati per essere vissuti in prima persona negli spazi della Mediateca o seguiti in diretta streaming sul canale Twitch del Trieste Science+Fiction Festival.



Protagoniste della serata le armi futuristiche e irriverenti di METAL SLUG e il NEO GEO per quella che si presenta come la fantaguerra al terrorismo più esplosiva, roboante, splatter e divertente della storia del videogioco!



Play It Again è inoltre uno spazio fruibile gratuitamente da tutti gli utenti della Mediateca grazie al quale è possibile testare con mano le console e i giochi più iconici, grazie a quattro postazioni sempre allestite e pronte all’uso.



Per informazioni, scrivere a mediateca@lacappellaunderground.org o visitare la pagina Facebook mediatecalacappellaunderground