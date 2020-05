La Fase due e i bambini

Dopo il successo del primo appuntamento organizzato dall’Associazione MEC, Media Educazione Comunità, che ha visto migliaia di famiglie friulane collegarsi in diretta, è in programma per giovedì 14 maggio un’altra serata con Alberto Pellai medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e scrittore.

Pellai, riconosciuto come uno tra i maggiori esperti italiani sui temi dell’educazione e dello sviluppo dei bambini e degli adolescenti, è stato invitato dall’Associazione MEC, impegnata da anni nel campo dell’educazione ai media e della sicurezza su Internet, in collaborazione con in comuni dell’ambito di Azzano Decimo per un percorso di sostegno alle famiglie alle prese con la ricerca di rapporto sano ed equilibrato con i dispositivi digitali. I temi affrontati sono di strettissima attualità: gli effetti dell'isolamento su bambini e famiglie, il ruolo degli schermi digitali tra opportunità e rischi.

La serata rappresenterà una preziosa occasione per confrontarsi sulle conseguenze dell’isolamento di questo periodo a livello emotivo e relazionale nel breve e lungo termine, sul nuovo ruolo che ha Internet, un canale fondamentale per le relazioni e la didattica che va tuttavia gestito con cautela per i contenuti e per i tempi di esposizione. Infine ci si confronterà su consigli pratici e strategie per proteggere, sostenere e guidare i figli a cogliere ciò che questa esperienza può insegnare.



Per rivedere il webinar: https://www.youtube.com/watch?v=fWbc8A9SGcw&feature=youtu.be