La Festa della Polizia locale fa tappa a Pordenone

Mercoledì 20 gennaio, a Pordenone, in concomitanza con la celebrazione di San Sebastiano, nella ricorrenza del 150° anno di fondazione del Corpo di Polizia Locale del Comune, si svolgerà la 12esma Giornata regionale della Polizia Locale, organizzata dalla Regione e dal Comune di Pordenone.

La cerimonia avrà luogo in forma ristretta, per rispettare i protocolli anti-Covid. Il programma prevede l'arrivo dei partecipanti alle 9 in piazza San Marco; alle 10 la cerimonia in Duomo celebrata dal Vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini e, alle 11.30, il saluto delle autorità e consegna degli encomi nell'ex Sala consiliare della Provincia in corso Garibaldi.