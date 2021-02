La fibra di Tim arriva anche a Pasian di Prato

Tim ha ultimato i collegamenti che porteranno nelle case e nelle aziende di Pasian di Prato l’accesso a internet veloce fino a 200 Megabit al secondo.



Un risultato significativo, reso possibile grazie agli importanti investimenti fatti da Tim e alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, fattori che hanno consentito di realizzare rapidamente le attività di scavo e di posa condotte anche grazie all’utilizzo delle infrastrutture pubbliche esistenti, minimizzando sia i tempi d’intervento sia l’impatto sulla città.



L’iniziativa di Tim, con il completamento del piano di cablaggio a Pasian di Prato, conferma l’obiettivo di chiudere il digital divide del Paese, e vuole dare una risposta concreta ed immediata alle esigenze di connettività provenienti soprattutto dalle “aree bianche” del Paese per consentire ad un sempre più ampio bacino di cittadini il ricorso allo smart working e alla didattica a distanza.



Questa collaborazione ha consentito di realizzare sul territorio, in linea con la nuova strategia aziendale che ha l’obiettivo di dare impulso alla trasformazione digitale del PaeseGrazie alla banda ultralarga, le imprese potranno così accedere al mondo delle soluzioni professionali quali ad esempio lo, la, lae i, come le applicazioni software as a service.La connessione ad alta velocità consente inoltre di fruire di“Con l'ultimazione dei lavori svolti sia sulla dorsale in fibra ottica da Pasian di Prato sia nella Frazione dida TIM si elimina l'ultima zona completamente grigia per la disponibilità di connettività nel nostro Comune - afferma il vicesindaco. Famiglie e imprese di quella zona sono state messe a dura prova durante questo periodo, in cui a causa di nuove necessità, come il lavoro agile da casa, la disponibilità di un collegamento alla rete Internet efficace era diventato una esigenza fondamentale”.

Del Forno, che ha svolto una intensa attività di collaborazione con TIM, è soddisfatto di questo risultato, ringrazia i cittadini e le imprese del territorio che con le continue richieste hanno fatto da sprone alla attività dell'Amministrazione e sottolinea comunque che questo rimane un passaggio intermedio verso ulteriori possibili sviluppi connessi con le infrastrutture riguardanti la tecnologia ICT, in continua evoluzione sia sul territorio nazionale che regionale.



“Siamo lieti che Pasian di Prato sia tra le città italiane non capoluogo di Provincia ad avere una moderna infrastruttura di rete che copre l’interro territorio comunale – ha dichiarato Luca Zara Responsabile Field Operations Line Friuli Venezia- Giulia di TIM –. Questo importante intervento permette ai cittadini e alle imprese di usufruire di numerosi servizi innovativi necessari allo sviluppo del territorio. Sfruttando infatti le potenzialità della rete in fibra ottica, con una connessione veloce e sicura, oggi si è in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale, puntando anche alla maggiore efficienza dei servizi al cittadino. Si tratta di una iniziativa che conferma l’impegno di TIM nel mettere a disposizione delle comunità locali le proprie competenze ed infrastrutture, proponendosi come partner di riferimento per le Pubbliche Amministrazioni e le imprese”.