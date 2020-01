La fisica dei polmoni spiegata ai bambini

Piccoli scienziati alla scoperta della fisica del corpo umano: domenica 2 febbraio all'Immaginario Scientifico di Pordenone è in programma il laboratorio “Scienziati della domenica - Respiro in bottiglia”. Alle ore 15.00 i bambini da 5 a 10 anni si caleranno nei panni di creativi scienziati e, utilizzando materiali semplici e di recupero come una bottiglia e un palloncino, potranno scoprire come la fisica sia alla base del funzionamento dei nostri polmoni.



Sarà un'occasione per scoprire semplici princìpi scientifici, in un'atmosfera informale e divertente, e per utilizzare manualità e creatività. Il costo del laboratorio è di € 7,00, che comprende l'ingresso al museo. Le iscrizioni si effettuano tramite form online su www.immaginarioscientifico.it



Come ogni domenica inoltre, il 2 febbraio l'Immaginario Scientifico sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00. Sarà possibile divertirsi nella sezione interattiva Fenomena, dove si trovano gli “exhibit hands-on” da provare, manipolare e sperimentare, per entrare in contatto con la scienza e con i fenomeni naturali attraverso l'esperienza diretta.



Nello spazio Kaleido, dedicato alle multivisioni si potrà ammirare in “De Revolutionibus”, che attraverso immagini e musiche originali, presenta le pietre miliari del progresso scientifico, immergendole nel flusso degli eventi della politica, dell’arte e della letteratura.



Nel planetario Cosmo, infine, ogni ora a partire dalle 15.00 si può partecipare a visite guidate in cui scoprire le stelle e i pianeti visibili in questo periodo dell'anno.

Per informazioni: 0434 542455, www.immaginarioscientifico.it