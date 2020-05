La foto di classe? Si fa a distanza

Scuole chiuse e anno scolastico che, almeno in presenza, si è chiuso in anticipo. Tra i tanti problemi, c'è anche quello della foto di classe... Come conservare un ricordo dei propri compagni? La soluzione l'ha trovata uno studio fotografico triestino, Visual Art di Fabio Parenzan, che lancia l'idea della foto a distanza. Con #distantimauniti, ogni famiglia può scattare una foto e inviarla, tramite il rappresentante di classe (naturalemente con i necessari consensi privacy), per realizzare un simpatico collage, che potrà poi essere stampato e consegnato a tutti gli alunni.

L'iniziativa in breve ha superato i confini di Trieste, conquistando anche classi da fuori regione, che si sono rivolte allo studio per confezionare un ricordo di un anno scolastico, il 2019/2020 che difficilmente sarà dimenticato.